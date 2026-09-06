Stars Prinz William nimmt an König Haralds Beerdigung teil

Prince William Launches Homelessness Programme London June 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2026, 13:00 Uhr

Nach dem Tod von König Harald reist Prinz William nach Oslo, um an der Beerdigung teilzunehmen.

Prinz William wird König Charles bei der Beerdigung von König Harald vertreten.

Der britische Thronfolger wird am Mittwoch (9. September) gemeinsam mit seiner Tante Prinzessin Anne am Gottesdienst für den verstorbenen norwegischen König im Osloer Dom teilnehmen. Harald war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Williams Teilnahme entspricht dem Protokoll, wonach der regierende Monarch in der Regel nicht an den Beerdigungen anderer Staatsoberhäupter teilnimmt. Die Princess Royal wird hingegen in persönlicher Funktion anwesend sein, da sie die Patin des neuen Königs Haakon ist.

William wird für einen Tag nach Norwegen reisen. Der Termin findet zwischen weiteren geplanten öffentlichen Verpflichtungen und dem bevorstehenden Schulstart seines ältesten Sohnes Prinz George (13) am Eton College statt. Nach Haralds Tod sprach Charles der norwegischen Königsfamilie sein „tiefstes und aufrichtigstes Beileid“ zum Tod seines „lieben Cousins“ aus. In einer Erklärung, die er auch im Namen seiner Ehefrau Königin Camilla veröffentlichte, sagte der 77-Jährige: „Mit tiefster Trauer haben meine Frau und ich vom Tod meines lieben Cousins, König Harald V. von Norwegen, erfahren. 35 Jahre lang diente König Harald seinem Volk mit unerschütterlicher Hingabe und führte Norwegen mit Wärme und Bescheidenheit durch Zeiten großer Veränderungen.“

Charles betonte zudem die engen historischen und familiären Verbindungen zwischen Großbritannien und Norwegen. Großbritannien habe 1905 zu den ersten Ländern gehört, die die norwegische Unabhängigkeit anerkannten und diplomatische Beziehungen aufnahmen. „Diese besonderen Bande wurden während der schrecklichen Prüfungen des Zweiten Weltkriegs noch weiter gestärkt und trugen dazu bei, unsere beiden Länder eng miteinander zu verbinden“, fügte Charles hinzu. „Die Königin und ich sprechen Königin Sonja und ihrer gesamten Familie unser tiefstes und aufrichtigstes Beileid aus, während Großbritannien in dieser Zeit eines so schmerzlichen Verlustes an Norwegens Trauer teilhat.“

Charles und Harald waren Cousins zweiten Grades. Ihre gemeinsamen Urgroßeltern waren König Edward VII. und Königin Alexandra. Bereits im April vergangenen Jahres hatte William seinen Vater bei der Trauerfeier für Papst Franziskus im Vatikan vertreten.