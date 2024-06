Von Leony bis Olaf der Flipper Neue Hits, alte Klassiker: Der Soundtrack zur Fußball-EM 2024

SpotOn News | 07.06.2024, 20:01 Uhr

Die Fußball-Europameisterschaft rückt immer näher. Zu dem Sportevent in Deutschland liefern einige deutsche Künstlerinnen und Künstler den passenden Sound. Ein Überblick über die EM-Songs.

Zur anstehendes Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli 2024 ) steuern einige Musikerinnen und Musiker passende Songs zum Turnier bei. Welche Fußballhymnen werden in den Wohnzimmern oder beim Public Viewing erklingen?

Leony

"Fire" ist der offizielle Song zur UEFA Euro 2024. Die deutsche Sängerin Leony (26) hat für das Lied mit dem EDM-Trio Meduza und der US-Pop-Rock-Band OneRepublic zusammengearbeitet. Das von OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder (44) geschriebene Lied soll "die Leidenschaft und die Begeisterungsfähigkeit von Fußball- und Musikfans gleichermaßen zum Ausdruck" bringen, heißt es auf "uefa.com".

In einem Statement erklärte Leony: "Als ich klein war, haben wir dieses Turnier immer mit der ganzen Familie verfolgt. Und deshalb ist der Fußball eine große Leidenschaft für mich. Und mit einer Heim-EM und der Möglichkeit, zum offiziellen Song beitragen zu können, wird für mich ein Traum wahr!" Bei der Schlusszeremonie des EM-Finales, das am 14. Juli im Berliner Olympiastadion stattfinden wird, soll "Fire" dann live präsentiert werden.

Provinz

Die deutsche Indie-Pop-Band Provinz ist laut eigener Aussage von Kindesbeinen an dem Fußball verbunden. Mit "glaubst du" wollen sie ihren Beitrag zur Heim-EM liefern.

Im Lied, das der offizielle EM-Song des ZDF ist, schwingt Nostalgie mit ("Spring' auf Latern'n, wir sind im Fieber. Und mit ein bisschen Fantasie ist das noch mehr als ein Spiel. Kindheit, Kickplatz, alle Kids geh'n raus. Panini-Heft ausverkauft") und vermittelt im Refrain optimistische Stimmung ("Glaubst du an mich? Ich glaub' an dich. Will, dass es für immer ist. Glaubst du an mich? Ich glaub' an dich. Hab'n uns viel zu lang vermisst").

Tim Bendzko

Fußball-Fan Tim Bendzko (39) ist für den offiziellen MagentaTV-EM-Song verantwortlich. Mit "Komm schon" sorgt er für die zum Turnier passende Motivationsrede: "Oh, komm schon! Jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein. Es geht nicht alles von ganz allеine. Komm schon! Überwinde dich, tritt aus dеinem Schatten in das Licht."

"Dass ich einen unvergesslichen Fußballsommer mit meiner Musik […] mitgestalten darf, ist mir eine große Ehre", sagt Bendzko zu seinem EM-Song. Besonders freue er sich "auf tolle Spiele und eine fantastische Stimmung in den Stadien und während der Übertragungen im ganzen Land". Der Sänger wird beim Fan Fest Euro 2024 in München (12. Juni) auftreten und neben Ed Sheeran (33), Nelly Furtado (45), Mark Forster (41) und Dylan (24) die Fans auf die EM einstimmen.

Mark Forster

Mark Forster ist für das Fan-Fest nicht umsonst gesetzt. Die ARD setzt bei seinen Übertragungen auf sein Lied "Wenn Du Mich Rufst". Der fußballbegeisterte Musiker singt darin: "Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst. Ich halt' zu dir, auch wenn es wehtut. Auch wenn's so scheint, dass die ganze Welt in Flamm'n steht. Solange wir zusamm'n sind, wird alles gut." Dem Sänger sei wichtig gewesen, "dass der Song positive und schöne Gefühle auslöst und der Soundtrack zu einem Sommer wird, der uns als Gesellschaft hoffentlich guttun wird", sagt Forster in einem Statement. "Diese vier Wochen EM könnten uns allen Kraft und Zuversicht geben."

Am Ende des Songs gibt es mit dem Einstimmen einer Blaskapelle auch einen deutschen Bezug. "Für eine Heim-EM fand ich das wichtig", erklärt Forster. "Wir können schon auch mal dazu stehen, dass wir viele Blaskapellen haben und die Welt diesen Sound mit Deutschland verbindet."

Peter Schilling

Wenn es nach den deutschen Fußballfans geht, steht die offizielle EM-Tor-Hymne schon längst fest. Sie forderten in einer Petition, dass Peter Schillings (68) Klassiker "Major Tom" als Hymne bei Toren der deutschen Fußballmannschaft ertönen soll. "Also das habe ich nun wirklich nicht erwartet", erklärte Schilling bei Instagram zu dem neuen Hype um seinen Song aus dem Jahr 1982. "Seit einigen Wochen wieder in den Charts – 'Major Tom (völlig losgelöst)' als Soundtrack des (bevorstehenden) Sommers! Vielen Dank an euch alle!"

Bei der EM bestimmt die Europäische Fußball-Union (Uefa) über das Prozedere zur Tor-Hymne. Bei allen Toren sämtlicher Mannschaften soll derselbe Jingle erklingen, wie die Uefa gegenüber "Sportschau" klarstellte. Es soll sich dabei um einen Teil des offiziellen EM-Songs handeln. Zumindest der DFB gab dem Fan-Wunsch nach und spielte beim EM-Test nach dem ersten Treffer gegen die Niederlande "Major Tom" an.

Matze Knop und Olaf der Flipper

Einen weiteren Klassiker, jedoch in neuem Gewand, bringen Matze Knop (49) und Olaf der Flipper (78) zur EM mit. Mit "Wir sagen Dankeschön 2024 (Stadion Version)" "drücken wir unseren Jungs ganz fest die Daumen", erklärt Olaf Malolepski bei Instagram. "Was wären wir ohne unsere Mannschaft und den vielen treuen Fans."

"Wir sagen danke schön" haben die Flippers bereits 2009 veröffentlicht. In den sozialen Medien lebte das Schlagerlied durch Remixversionen 2022 wieder auf. Malolepski trat 2023 mit dem Hit sogar bei Festivals wie Rock am Ring auf. In der neuen Version singt er mit Knop: "Wir sagen danke schön. Heute wollen wir feiern. Was wären wir ohne unsere Mannschaft und den vielen treuen Fans."