"Wie Mrs. Doubtfire" Neue Statue von Queen Elizabeth II. spaltet die Gemüter

Neue Bronzestatue von Queen Elizabeth II. in Nordirland. (ili/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 11:43 Uhr

Eine neue Skulptur von Queen Elizabeth II. in Nordirland erhitzt die Gemüter. Die Bronzestatue der verstorbenen Königin, die neben Prinz Philip und ihren beiden Corgis steht, wurde gerade erst in den Antrim Castle Gardens enthüllt.

Eine neue Skulptur von Queen Elizabeth II. (1926-2022), die vergangene Woche im nordirischen Park Antrim Castle Gardens enthüllt wurde, wird seither heiß diskutiert. Die Bronzestatue der verstorbenen Königin neben ihrem Ehemann Prinz Philip (1921-2021) und ihren beiden Corgis wurde von dem aus Nordbelfast stammenden Künstler Anto Brennan geschaffen.

"Die Skulptur zeigt Ihre Majestät in einer würdevollen Pose, die ihre Anmut, ihre Standhaftigkeit und ihre lebenslange Hingabe an den öffentlichen Dienst widerspiegelt", schrieb der Stadtrat von Antrim und Newtownabbey in einem Facebook-Post und teilte Fotos der neuen Statue. Auf Instagram teilte er ein Video von der Enthüllung.

Kritik: "Eher wie Mrs. Doubtfire"

Viele der Kommentare unter den Beiträgen klingen jedoch nicht begeistert. "Ich liebe die Idee, aber findet noch jemand, dass es nicht wirklich nach ihr aussieht?", fragt eine Userin. Ein anderer schreibt: "Eher eine Beleidigung als eine Hommage, sieht absolut schrecklich aus, um ehrlich zu sein". Ein weiterer Follower scherzt, sie sehe "eher aus wie Mrs. Doubtfire" als wie die verstorbene Königin. Außerdem heißt es, die Skulptur sei "lächerlich" und "nicht zweckdienlich".

Einige wenige verteidigten die Statue aber auch: "Es ist eine Schande, dass die Leute nur Fehler an dieser Statue finden, aber nicht an die Zeit und die Mühe denken, die dieser Mann in die Herstellung gesteckt hat", schreib etwa ein Follower.

Die Gemeinde ist "stolz" auf ihre Skulptur

In einem Statement, das "Sky News" zugesandt wurde, erklärte der Stadtrat von Antrim und Newtownabbey allerdings, dass es "allgemein eine positive Reaktion" auf die Skulptur gegeben habe.

"Wir sind uns bewusst, dass Kunst manchmal unterschiedliche Meinungen hervorrufen kann, aber es ist wichtig zu betonen, dass die Skulptur von den meisten, die sie persönlich gesehen haben, sehr positiv aufgenommen wurde", heißt es in der Erklärung. Die Skulptur sei eine dauerhafte Hommage an das bemerkenswerte Vermächtnis Ihrer Majestät, und die Gemeinde sei stolz darauf, diese als Teil ihrer Kulturlandschaft zu haben.

Die Statue von Prinz Philip stammt ebenfalls von Anto Brennan und wurde im Juni vergangenen Jahres enthüllt.