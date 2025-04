Stars Popstar Olly Murs: Er ist in der besten Form seines Lebens

Bang Showbiz | 08.04.2025, 17:00 Uhr

Olly Murs ist in der „besten Form“ seines Lebens.

Der 40-jährige Popstar hat zugegeben, in den ersten Jahren seiner Karriere wie ein „aufgeregter kleiner Welpe“ gewesen zu sein. Aktuell fühlt Olly sich glücklicher und gesünder als je zuvor, während er sich auf seine bevorstehende Tournee durch Großbritannien und Irland vorbereitet.

Über seine Tourvorbereitungen sagte Olly, der 2010 sein selbstbetiteltes Debüt-Studioalbum veröffentlichte, der ‚BBC‘: „Es ist wirklich ein bisschen wild. Es ist eine Menge an Belastung, also baue ich gerade die Muskeln auf und finde heraus, was ich sagen werde, was ich tun werde.“ Er fügte hinzu, dass bei seiner Arbeit an den Shows vor allem an das Publikum, also seine Fans, denke. „Es ist mir so wichtig, wie es aussieht, wie die Fans es wahrnehmen werden und wie das Set sein wird, und ich möchte einfach, dass es für alle großartig ist.“

Olly hat aber trotzdem das Gefühl, dass er in den letzten Jahren viel ruhiger und gelassener geworden ist. Die ‚Heart Skips a Beat‘-Hitmacherin erklärte: „Wenn ich mir alte Videos von mir ansehe, war ich wie ein aufgeregter kleiner Welpe. Ich war neu in der Branche und konnte die Resonanz, die ich bekam, nicht glauben. Im Laufe der Jahre wird man erfahrener, ruhiger und merkt, dass man sich entspannen muss. Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment in der besten Form meines Lebens bin. Ich hoffe wirklich, dass die Fans, wenn sie mich auf dieser Tour sehen, überrascht sind und sagen: ‚Wow, Olly sieht wirklich gut aus.'“