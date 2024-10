Ab dem 23. November Neue „The Masked Singer“-Staffel: Schneemann und Feuersalamander dabei

Der Schneemann und der Feuersalamander wollen "The Masked Singer", präsentiert von Matthias Opdenhövel (Mitte), in Staffel elf gewinnen. (jom/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 12:29 Uhr

Die elfte Staffel "The Masked Singer" feiert im herbstlichen TV-Programm Premiere. ProSieben hat jetzt zwei Masken enthüllt, die in der Musikshow antreten werden.

Die Promi-Maskenshow "The Masked Singer" mit Moderator Matthias Opdenhövel (54) startet demnächst in die elfte Staffel. ProSieben hat am Dienstag (29. Oktober) die ersten zwei Kostüme enthüllt, die im November in der Sendung um die Wette singen werden.

Feuereffekt und weiße Pracht

Ab 23. November heißt es wieder: Welcher Star versteckt sich hinter der Maske? Ein prominenter Kandidat oder eine prominente Kandidatin wird in das Kostüm des Feuersalamanders schlüpfen und bestenfalls unerkannt auf der Bühne performen. Das Kostüm wolle nicht nur mit seiner Gesangsdarbietung punkten, "sondern auch mit einer spektakulären Feuershow", heißt es in der Ankündigung. "Um den holografischen Feuereffekt auf seiner Kleidung zu erzeugen, wurden glänzende Folien vielfach übereinandergeschichtet", wird erklärt. Die Lederjacke des Feuersalamanders, der ein Modeliebhaber und leidenschaftlicher Biker ist, ist zusätzlich mit über 2.000 Strasssteinen bestickt.

Den "coolen" Gegensatz zum feurigen Salamander bildet der Schneemann. Das Kostüm in Weiß hat einige Besonderheiten zu bieten: Seine abnehmbare Karottennase kann er als Mikrofon benutzen, sein bunter Schal ist fünf Meter lang und wenn er sich zu seiner Performance auf der Bühne schüttelt, könnte die ein oder andere Kunstschneeflocke fallen.

Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (39) und Sänger Rea Garvey (51) werden in allen sechs Live-Shows im Rateteam sein. Im Rate-Wettstreit treten sie dabei gegen wöchentlich wechselnde Promi-Duos an. Zum Auftakt zeigt ProSieben gleich zwei Folgen der Maskenshow. "The Masked Singer" ist am Samstag, 23. November, und Sonntag, 24. November 2024, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.

Im Frühjahr 2024 hat sich Komikerin Mirja Boes (53) als Floh durchgesetzt. Heiko und Roman Lochmann (beide 25) belegten als Flip Flop den zweiten Platz⁠, gefolgt vom Krokodil aka Sebastian Krumbiegel (58) auf Platz drei.