Film Neuer ‚Luther‘-Film bestätigt: Idris Elba dreht wieder mit Ruth Wilson

Bang Showbiz | 12.11.2025, 14:00 Uhr

Der britische Schauspieler schlüpft erneut in die Rolle des Detective John Luther. Dieses Mal wird er wieder von Ruth Wilson unterstützt.

Idris Elba steht für einen neuen ‚Luther‘-Film wieder mit Ruth Wilson vor der Kamera.

Der 53-jährige Schauspieler wird erneut in die Rolle des titelgebenden Detectives schlüpfen. Seine ehemalige Kollegin – die Teil der ursprünglichen BBC-Serie war, aber im 2023 erschienenen Film ‚Luther: The Fallen Sun‘ fehlte – wird in dem kommenden Film zurückkehren.

‚The Hollywood Reporter‘ bestätigte, dass Elba und Wilson – die John Luther und Alice Morgan spielen – von Dermot Crowley unterstützt werden, der seine Rolle als Detective Martin Schenk wieder aufnimmt. Regie führt erneut Jamie Payne, der bereits ‚Fallen Sun‘ inszenierte und auch Episoden der BBC-Serie verantwortete.

In einem Statement sagte Payne: „Neil [Cross] hat erneut eine wunderbar düstere Geschichte geschaffen, um uns alle wieder zusammenzubringen. Es ist eine wahre Freude, wieder auf den Straßen von Lutherland zu sein, mit den herausragenden Talenten von Idris Elba und Dermot Crowley. Ich bin außerdem begeistert, wieder mit der brillanten und gefährlichen Alice Morgan zusammenzuarbeiten, gespielt von der außergewöhnlich talentierten Ruth Wilson.“

Cross ist der Schöpfer und Drehbuchautor der Originalserie. Nach ‚Fallen Sun‘ verfasste er nun auch das Skript für den neuen Film. Dieser dreht sich um eine Welle brutaler und scheinbar zufälliger Morde in London. „Luther, Alice und Schenk sind für mich mehr als nur Figuren – sie sind Familie“, erklärte Cross. „Ich frage mich ständig, wo sie sind, was aus ihnen geworden ist … und welche Schrecken in den Schatten Londons lauern, während Luther nicht da ist. Also haben wir beschlossen, uns zusammenzutun und herauszufinden, was als Nächstes passiert.“