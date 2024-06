Gemälde nur noch kurz ausgestellt Neues Charles-Porträt: Aktivisten überkleben Gesicht des Königs

König Charles III. bei der Enthüllung seines Porträts des Künstlers Jonathan Yeo (l.) im Mai. (wue/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 16:45 Uhr

Mitte Mai hatte Charles III. sein erstes offizielles Porträt als König enthüllt. Aktivisten haben nun das Gemälde "umdekoriert". Sie haben das Gesicht des Monarchen mit dem einer Animationsfigur überklebt.

Aktivisten von "Animal Rising" haben in der Londoner Philip Mould Gallery Teile eines Porträts von König Charles III. (75) überklebt. Die Gruppe hat unter anderem bei Instagram ein Video veröffentlicht, das zwei der Aktivisten bei ihrer Aktion zeigt.

Einer der Männer überklebt das Gesicht des Monarchen. Auf dem Gemälde prangt daraufhin das Konterfei der aus der Reihe "Wallace & Gromit" bekannten Animationsfigur Wallace. Ein weiterer klebt eine Sprechblase auf, in der steht: "Kein Käse, Gromit. Schau dir all die Grausamkeiten auf RSPCA-Farmen an." RSPCA steht für die "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals". Charles ist Schirmherr der Tierschutzorganisation.

Video News

Aktivisten sprechen von "umdekoriertem" Gemälde

In einem begleitenden Kommentar heißt es, man habe das Gemälde des britischen Künstlers Jonathan Yeo (53), das derzeit noch bis zum 21. Juni in der Galerie ausgestellt ist, "umdekoriert". Es ist das erste offizielle Porträt Charles' nach dessen Thronbesteigung. Der König hatte das Gemälde erst im Mai enthüllt.

Laut einer Pressemitteilung der Gruppe habe sich die Aktion am heutigen 11. Juni gegen 12:00 Uhr mittags ereignet. "Animal Rising" wolle mit dieser auf eine Untersuchung von 45 "RSPCA Assured"-Farmen hinweisen, bei der der Mitteilung zufolge in jedem Betrieb Grausamkeiten aufgedeckt wurden.

Man fordere den König dazu auf, die Organisation zumindest vorläufig nicht mehr zu unterstützen, bis diese das "RSPCA Assured"-Programm einstelle. Mit jenem werden Lebensmittel gekennzeichnet, die laut Angaben der RSPCA von Tieren stammen, die demnach nach erhöhten Standards gehalten werden.