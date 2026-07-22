Stars Neues Porträt von Prinz George zum Geburtstag veröffentlicht

Prince George 13th birthday - Prince and Princess of Wales Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 19:00 Uhr

Anlässlich des 13. Geburtstags von Prinz George ist ein neues Porträt veröffentlicht worden.

Der junge Prinz, der das älteste Kind von Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, ist, posiert auf dem Bild in einem dunklen Anzug. Sein weißes Hemd ist am Kragen geöffnet, und er trägt keine Krawatte.

Das Foto wurde im vergangenen Monat nach der „Trooping the Colour“-Parade von Fotograf Matt Porteous im Kensington-Palast aufgenommen und nun auf den Social-Media-Kanälen von William und Catherine geteilt. Dazu veröffentlichten sie eine Bildunterschrift mit einem Party-Popper-Emoji und den Worten: „Alles Gute zum 13. Geburtstag, George!“

Für George, der an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, dürfte dies ein bedeutendes Jahr werden, da er im September eine neue Schule besuchen wird. Kürzlich wurde bestätigt, dass der Prinz nach seiner Zeit an der Lambrook School auf das Eton College wechseln wird. Seine Geschwister, die elfjährige Prinzessin Charlotte und der achtjährige Prinz Louis, besuchen weiterhin Lambrook.

Das Eton College ist ein angesehenes Internat ausschließlich für Jungen, das auch Georges Vater William und sein Onkel Prinz Harry besuchten. Ein Sprecher des Königshauses erklärte im vergangenen Monat: „Der Kensington-Palast kann bestätigen, dass Prinz George ab diesem September das Eton College besuchen wird.“

Die Schule, deren Gebühren bei rund 63.000 Pfund pro Jahr liegen, befindet sich in der Nähe des Familienwohnsitzes in Windsor. Sie wird jedoch als Vollinternat geführt, wobei den Schülern eine gewisse Flexibilität eingeräumt wird, an den Wochenenden nach Hause zu fahren. Wie William und Harry wird George im Manor House wohnen. Es wird erwartet, dass dort auch Zimmer für seine Personenschützer zur Verfügung gestellt werden, wie es bereits in den 90ern bei den Prinzen und ihren Sicherheitsteams der Fall war.

Williams eigener Besuch des Eton College stellte einen Bruch mit der königlichen Tradition dar. Sein Vater König Charles, sein Großvater Prinz Philip sowie seine Onkel Prinz Edward und Andrew Mountbatten-Windsor besuchten alle die Gordonstoun School in Schottland. William sprach zuvor darüber, wie er in seiner Freizeit seine Großeltern auf Schloss Windsor besuchte und mit seiner Großmutter, der verstorbenen Königin Elizabeth, „den besten Nachmittagstee“ genoss. In einer kürzlich ausgestrahlten Dokumentation sagte er: „Bei ihr gab es immer den besten Tee. Ich wurde dort wirklich gut verköstigt. Ich kam vorbei, um mich mit ihr zu unterhalten, nach ihr zu sehen und einfach zu schauen, wie es ihr ging.“

Harry, der von seinem Vater und seinem Bruder entfremdet ist, beschrieb Eton in seinen Memoiren ‚Reserve‘ (Originaltitel ‚Spare‘) sowohl als die „beste Schule der Welt“ als auch als einen „tiefgreifenden Schock“. Er fügte hinzu: „Für einen ausgesprochen wenig brillanten Jungen konnte es nur das Fegefeuer sein.“