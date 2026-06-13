Musik Olivia Rodrigo bricht mit neuem Album Streaming-Rekorde

Olivia Rodrigo at British Summertime Hyde Park June 2025 2 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2026, 11:04 Uhr

Mit dem Album 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love' hat die Popsängerin erneut einen großen Hit gelandet.

Olivia Rodrigos Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ hat neue Streaming-Rekorde aufgestellt.

Die 23-jährige Popsängerin veröffentlichte ihr drittes Studioalbum am Freitag (12. Juni), und es wurde schnell zum meistgestreamten Album einer Künstlerin auf Spotify an einem einzigen Tag im Jahr 2026. Die Musikplattform gab die rekordverdächtigen Zahlen auf X bekannt. Außerdem erzielte Olivia mit dem Album das weltweit größte Streaming-Debüt innerhalb der ersten 24 Stunden aller Alben des Jahres 2026 auf Amazon Music. Das verkündete der Streaming-Dienst auf Instagram.

Olivia verriet zuvor, dass sie einen großen Teil ihres neuen Albums in London geschrieben habe. Sie erklärte, dass sie dort die „beste Version“ ihrer selbst sei. Die Musikerin – die früher mit dem in London geborenen Schauspieler Louis Partridge liiert war – sagte gegenüber ‚Dazed‘: „Vieles davon wurde von meiner Zeit dort inspiriert. Vielleicht liegt es daran, dass es so viel regnet und man deshalb am liebsten drinnen mit der Gitarre sitzt und Songs schreibt.“

Die ‚good 4 u‘-Interpretin gab außerdem zu, dass sie sich von Manchester inspirieren ließ – der Heimat berühmter Bands wie Oasis, The Smiths, Joy Division und The Stone Roses. „Ich habe vor ein paar Jahren einige Zeit in Manchester verbracht, und es hat so viel geregnet, dass ich dachte: ‚Kein Wunder, dass so viele großartige Bands aus Manchester kommen!'“, scherzte Olivia.

Überraschenderweise hat die Chartstürmerin trotz ihres musikalischen Talents enthüllt, dass sie auf einem Ohr zu „60 Prozent taub“ ist. In der Radiosendung ‚KISS FM‘ wurde sie gefragt, was mit ihr „nicht stimme“ – in Anspielung auf den Song ‚What’s Wrong With Me‘ von ihrem neuen Album. Daraufhin antwortete Olivia: „Da gibt es ziemlich vieles, was mit mir nicht stimmt. Tatsächlich bin ich auf meinem linken Ohr etwa zu 60 Prozent taub. Wenn du auf dieser Seite von mir sitzen würdest [zeigt nach links] und mir ein Geheimnis erzählen wolltest, könnte ich nicht verstehen, was du sagst.“