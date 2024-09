Tochter von Michael Jackson New York Fashion Week: Paris Jackson sorgt für farbiges Highlight

Paris Jackson bei der New York Fashion Week in einem schulterfreien grünen Kleid. (ili/spot)

SpotOn News | 08.09.2024, 15:36 Uhr

Beim Besuch der Alice + Olivia Show im Rahmen der New York Fashion Week überrascht Paris Jackson in einem schulterfreien bodenlangen Kleid in der auffallenden Farbe Grasgrün.

Die US-amerikanische Schauspielerin, Model und Sängerin Paris Jackson (26) sorgte bei ihrem Eintreffen bei der Alice + Olivia Show am Samstag im Rahmen der New York Fashion Week für ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Einen Videoclip davon repostete die Tochter von Michael Jackson (1958-2009) und Debbie Rowe (65) auch in ihren Instagram-Stories.

Für diesen Auftritt war die 26-Jährige in ein schulterfreies, langärmeliges und bodenlanges Kleid in einer Art Mermaidstil mit Glockenrockteil geschlüpft. Das Besondere: Das Kleid war komplett grün. Dazu kombinierte die Künstlerin beige Plateau-Peeptoe-Heels und eine kleine cremefarbene Handtasche mit vielen goldenen Verzierungen.

Das lange rötlich-blonde Haar hatte sie zum Mittelscheitel mit lockeren Beach Waves frisiert. Beim Make-up betonte sie die Augenpartie mit Kajal und Mascara sowie ihre Wangenpartie mit apricotfarbenem Rouge. Auf Lippenstift verzichtete Jackson.

Paris und Paris in New York

Wie weitere Fotos zeigen und "Mail Online" meldet, war ihre Namensvetterin, die Hotelerbin und Sängerin Paris Hilton (43), bei der Fashionshow ebenfalls anwesend. Jackson und Hilton sind seit ihrer Kindheit befreundet, da ihre Eltern sich schon lange kannten: Paris' Vater Michael Jackson ging mit Paris' Mutter Kathy Hilton in die Grundschule.

Jackson ist die einzige Tochter des verstorbenen Superstars Jackson und seiner Ex-Frau (1996-1999) Debbie Rowe. Jackson und Rowe haben auch einen gemeinsamen Sohn, Prince Michael Joseph Jackson Jr., (27). Außerdem hat der King of Pop einen weiteren Sohn per Leihmutterschaft bekommen: Prince Michael Jackson II. (22), früher bekannt als Blanket.

Die New York Fashion Week findet von 5. bis 12. September statt.