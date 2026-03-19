Musik Niall Horan bestätigt Erscheinungsdatum seines neuen Albums ‚Dinner Party‘

Niall Horan - Bang - BMI Awards 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 18:00 Uhr

Niall Horan hat bestätigt, dass er sein neues Album ‚Dinner Party‘ am 5. Juni veröffentlichen wird.

Fans können das Album – sein erstes vollständiges Projekt seit ‚The Show‘ aus dem Jahr 2023 – ab sofort vorbestellen und sich für einen Vorverkaufscode registrieren, der mit einer Reihe noch anzukündigender UK- und Europa-Tourdaten verknüpft ist.

Für das Album arbeitet der ehemalige One-Direction-Star erneut mit seinen langjährigen Kollaborateuren Julian Bunetta und John Ryan zusammen, die als Executive Producer fungieren. Der Titelsong erscheint bereits am Freitag (20. März) und ist inspiriert von einer Dinnerparty, die laut Niall „den Verlauf meines Lebens verändert hat“. Der Sänger schrieb auf X: „Ich bin so glücklich und freue mich, euch sagen zu können, dass meine Singe ‚Dinner Party‘ am 20. März rauskommen wird. Speichert sie euch schonmal auf Niallhoran.com.“ Er fügte hinzu: „Nachdem ich diesen Song geschrieben habe, wurden die Worte ‚dinner party‘ zum Leitfaden für den Rest des Albums. Dieser Einmal-Im-Leben-Moment, für den ich dankbar bin, und für alles, was nach dieser Nacht kam.“

Niall bestätigte kürzlich, dass das Album fertiggestellt ist. Er postete auf X zusammen mit Behind-the-Scenes-Clips und Studiofotos lediglich die Ankündigung: „Album ist FERTIG.“ In einem Zoom-Interview bei der ‚Hits Radio Breakfast Show‘ mit Fleur East, Will Best und James Barr gab er zuvor ein Update zum Projekt: „Ich bin gerade hier und mache den letzten Feinschliff. Ich bin im Studio! Ich arbeite noch an ein paar Gesangsteilen und Dingen, mit denen ich nicht ganz zufrieden war, aber ja! Es wird dieses Jahr neue Musik geben. Und ich freue mich sehr darauf!“

Niall veröffentlichte kürzlich das Duett ‚Drive Safe‘ mit Myles Smith. Sein Solo-Debütalbum ‚Flicker‘ erschien 2017 und erreichte Platz drei in den UK-Charts. Mit ‚Heartbreak Weather‘ (2020) und ‚The Show‘ (2023) schaffte er es jeweils auf Platz eins.