Musik Niall Horan kündigt ‚Dinner Party‘-Tour mit großen UK- und Europa-Terminen für 2026 an

Niall Horan - Zackery Michael BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 14:00 Uhr

Niall Horan hat bestätigt, dass er in diesem Jahr wieder auf Tour gehen wird. Für vier Termine kommt er auch nach Deutschland.

Niall Horan hat bestätigt, dass er in diesem Jahr wieder auf Tour gehen wird.

Seine ‚Dinner Party Live On Tour‘, die er zur Unterstützung seines kommenden Albums ‚Dinner Party‘ angekündigt hat, kommt auch für einige Termine nach Deutschland.

Der UK- und Europa-Teil beginnt am 22. September 2026 in der Utilita Arena in Birmingham und führt den Sänger durch einige der größten Veranstaltungsorte Europas, darunter die Londoner Arena ‚The O2‘, die ‚3Arena‘ in Dublin, den ‚Ziggo Dome‘ in Amsterdam und die ‚Accor Arena‘ in Paris. Die Vorverkäufe starten im Laufe der nächsten Woche, während der allgemeine Ticketverkauf am Donnerstag, 2. April, um 11 Uhr deutsche Zeit über niallhoran.com beginnt. Mastercard-Kunden in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Dänemark, Italien und Polen erhalten außerdem Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf vom 31. März bis zum 2. April. Im Rahmen der Tour wird £1 von jedem in Großbritannien verkauften Ticket an den LIVE Trust gespendet, um kleine und unabhängige Musikspielstätten im ganzen Land zu unterstützen.

Die Tour markiert Horans bisher größte Europa-Tournee und folgt auf den Erfolg seiner bisherigen Solo-Auftritte. Auch deutsche Fans dürfen sich darauf freuen, neue Songs aus ‚Dinner Party‘ erstmals live zu hören. Der ehemalige One Direction-Star wird nämlich gleich vier Konzerte hierzulande spielen. Am 7. Oktober gastiert er beim ersten Termin in der Barclays Arena in Hamburg, bevor es am Tag danach direkt in der Uber Arena in Berlin mit dem nächsten Konzert weitergeht. Am 13. Oktober tritt er dann in der Lanxess Arena in Köln auf, gefolgt von einem Abstecher nach Holland, Spanien und Italien. An Halloween, den 31. Oktober, spielt Niall Horan dann sein letztes deutsches Konzert der Tour in der Olympiahalle in München.

Horans vollständiger UK- und Europa-Tourplan lautet wie folgt:

22. September – Utilita Arena, Birmingham (UK)

23. September – Utilita Arena, Newcastle (UK)

25. September – Co-op Live, Manchester (UK)

28. September – OVO Hydro, Glasgow (UK)

29. September – Utilita Arena, Sheffield (UK)

2. Oktober – The O2, London (UK)

7. Oktober – Barclays Arena, Hamburg (Germany)

8. Oktober – Uber Arena, Berlin (Germany)

10. Oktober – Royal Arena, Kopenhagen (Denmark)

13. Oktober – Lanxess Arena, Köln (Germany)

15. Oktober – Ziggo Dome, Amsterdam (Netherlands)

16. Oktober – Ziggo Dome, Amsterdam (Netherlands)

25. Oktober – Palau Sant Jordi, Barcelona (Spain)

28. Oktober – Unipol Forum, Mailand (Italy)

29. Oktober – Unipol Arena, Bologna (Italy)

31. Oktober – Olympiahalle, München (Germany)

3. November – Tauron Arena, Krakau (Poland)

5. November – AFAS Dome, Antwerpen (Belgium)

6. November – Accor Arena, Paris (France)

9. November – 3Arena, Dublin (Ireland)

10. November – 3Arena, Dublin (Ireland)

15. November – SSE Arena, Belfast (UK)