Musik Niall Horan überrascht Ella Bright mit ‚Off Campus‘-Duett

Niall Horan - FAMOUS - June - 2026 - Capital's Summertime Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Der Sänger überraschte die 'Off Campus'-Schauspielerin mit einem gemeinsamen Duett des Songs 'Baby Now That I Found You'.

Niall Horan hat Ella Bright mit einem gemeinsamen Duett von ‚Baby Now That I Found You‘ überrascht.

Der ehemalige One-Direction-Star nahm heimlich Gesang für Ella Brights Coverversion des Foundations-Klassikers auf und verwandelte den Song so in eine gemeinsame Aufnahme für den kürzlich veröffentlichten Soundtrack ‚Off Campus: The Mixtape (Extra Credit)‘. Ella, die in der Hockey-Liebesserie ‚Off Campus‘ die Musikstudentin Hannah Wells spielt, teilte ihre Live-Reaktion auf den Song sowie eine Überraschungsbotschaft von Niall. In dem Clip sagt der Sänger zu ihr: „Du weißt es noch nicht, aber du wirst jetzt gleich unsere Version von ‚Baby Now That I Found You‘ hören.“ Ella reagierte begeistert: „Ich bin besessen davon. Das ist so wunderschön.“

‚Off Campus‘ basiert auf dem Roman ‚The Deal – Reine Verhandlungssache‘ der Autorin Elle Kennedy. Darin trifft Musikstudentin Hannah Wells eine Abmachung mit dem rebellischen Hockeyspieler Garrett Graham: Im Gegenzug für Nachhilfe gibt er vor, ihr Freund zu sein, um ihren Schwarm eifersüchtig zu machen. Doch mit der Zeit entwickeln die beiden echte Gefühle füreinander. Über Ellas Darstellung von Hannah sagte Elle Kennedy zuvor gegenüber ‚Rolling Stone‘: „Wenn man sie sieht, spürt man sofort diese Lebensfreude. Sie ist unglaublich talentiert und hat Hannahs Leidenschaft für die Musik wunderbar eingefangen.“

Unterdessen veröffentlichte Niall Anfang des Jahres sein viertes Soloalbum ‚Dinner Party‘. Darauf befindet sich auch der Song ‚End of an Era‘, der teilweise durch den Tod seines One-Direction-Bandkollegen Liam Payne inspiriert wurde. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘ erklärte Niall: „Es war für uns alle eine sehr seltsame Erfahrung, aber wir hatten das Gefühl, dass wir diesen Song schreiben mussten – für uns selbst, für alle, die jemanden verloren haben, für die Fans und für alle, die Liam kannten. Es fühlte sich einfach richtig an, auch wenn es schrecklich ist, dass wir überhaupt in dieser Situation waren.“