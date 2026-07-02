Stars ‚Nicht ehrlich‘: Mats Hummels schießt gegen Julian Nagelsmann

Mats Hummels - Man of the Match Trophy 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 14:00 Uhr

Der ehemalige Profi-Kicker äußert scharfe Kritik am Bundestrainer.

Mats Hummels schießt deutlich gegen Julian Nagelsmann.

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft steht der Bundestrainer stark unter Druck. Auch Mats Hummels zeigte sich nach der Niederlage im Sechzehntelfinale verärgert. „Auf Verantwortlichenseite schreit es schon irgendwie nach Konsequenzen. Das kann ich nicht anders sagen“, kritisierte er bei MagentaTV. Nun hat der Weltmeister von 2014 erneut scharfe Worte gefunden.

Im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra sagte er im Rahmen der WM-Übertragung: „Ich bin natürlich von der Geschichte um die Heim-EM 2024 geprägt – da ist nicht alles sehr fair und ehrlich mit mir gelaufen.“ Damit nahm der Ex-Nationalspieler Bezug auf seine Nichtnominierung für die Europameisterschaft vor zwei Jahren. Nagelsmann hatte damals erklärt, dass er als Trainer Entscheidungen „im Sinne der Mannschaft“ treffen musste. Dabei betonte er, „dass jeder Spieler seinen Charakter, seine Wesenszüge“ habe. Die Entscheidung hatte für Verwunderung gesorgt, da Hummels eine starke Saison mit Borussia Dortmund gespielt hatte.

Laut dem ehemaligen Profi-Kicker ist es seitdem zu keiner Aussprache gekommen. „Das müssen wir irgendwann mal in einem privaten Gespräch auch noch einmal aufräumen. Das ist nicht passiert bisher“, sagte er. Hummels räumte jedoch ein, dass er wegen dieser persönlichen Geschichte voreingenommen sei. „Deswegen bin ich logischerweise emotional in eine Richtung gedrängt“, erklärte der 37-Jährige. Gleichzeitig rückte er nicht von seinem Standpunkt ab. „Jetzt gerade, wenn man die Faktenlage so sieht, würde ich sagen: Es muss sich auf der Trainerposition etwas ändern“, betonte Hummels.