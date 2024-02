Film Kate Hudson über die Besetzung von männlichen Schauspielern in romantischen Komödien Kate Hudson findet es „schwierig“, männliche Schauspieler davon zu überzeugen, in romantischen Komödien mitzuspielen. Die 44-jährige Schauspielerin verriet, dass es ein wesentlicher Aspekt des Filmgenres sei, einen guten Hauptdarsteller zu casten. In der Folge von ‚The View‘ vom Donnerstag (4. Januar) kritisierte Hudson jedoch, dass die Filme für Männer nur wenig attraktiv seien. Die Darstellerin […]