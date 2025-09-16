Stars Nick Cannon: Deshalb wurde er Vater von zwölf Kindern

Nick Cannon - SoulTrain Awards - November 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 09:00 Uhr

Der Star spricht offen über die Auswirkungen seiner Scheidung, die dazu geführt haben, dass er öfter Vater wurde als geplant.

Nick Cannon wurde Vater von zwölf Kindern, weil er nach eigenen Worten „unachtsam“ war und sich nicht genug Zeit nahm, um das „Trauma“ seiner Scheidung zu verarbeiten.

Der TV-Star war von 2008 bis 2016 mit Sängerin Mariah Carey verheiratet. Gemeinsam haben sie die 14-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. Danach bekam Cannon weitere zehn Kinder mit anderen Frauen. Nun sprach er offen über die Gründe für seine große Familie und räumte ein, dass er nie geplant hatte, so viele Kinder zu bekommen. In der Radioshow ‚The Breakfast Club‘ erklärte er: „Es war nicht so, dass ich mich ausgelebt habe. Es war eher Nachlässigkeit, ein sorgloser Umgang mit meiner Situation, weil ich es konnte, weil ich das Geld hatte und den Zugang zu allem und jedem. Dann passiert eben auch das Leben. Es war nicht so: ‚Oh, ich will 12 Kinder haben.‘ Es war mehr so: ‚Ich lebe mein Leben, habe Spaß, und was passiert, passiert. Ich kann das schon handeln.'“

Neben den Zwillingen mit Carey ist Cannon Vater von Golden (8), Powerful (4) und Rise (2) mit Brittany Bell; den dreijährigen Zwillingen Zillion und Zion sowie Beautiful (2) mit Abby De La Rosa; Legendary (2) mit Bre Tiesi; Onyx (2) mit LaNisha Cole; und Halo (2) mit Alyssa Scott, der Mutter seines 2021 verstorbenen Sohnes Zen.

Cannon betonte weiter, dass ihn die Trennung von Carey stark verletzt habe: „Jetzt, mit fast 45, kann ich zurückblicken und sagen: Ja, wenn ich den Prozess mehr durchdacht und Zeit für innere Arbeit genommen hätte, wäre manches anders gelaufen. Jedes meiner Kinder wurde aus Liebe geboren, es gab starke Beziehungen. Aber hätte ich nach der Scheidung an meiner Heilung gearbeitet, hätte ich mir in vielen Situationen mehr Zeit genommen. Statt das Trauma an der Wurzel zu lösen, habe ich es weitergetragen.“ Der Entertainer verriet zudem, dass er vorerst keine weiteren Kinder bekommen möchte: „Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade sehr viel Spaß in dieser Phase meines Lebens. So wie mein Konto aufgestellt ist, pausiere ich jetzt erst einmal bei zwölf Kindern. Aber in drei oder fünf Jahren – wer weiß? Ich bin nicht dagegen.“