Stars Nick Cannon: Während ihrer Ehe hat er Mariah Carey gerne unterstützt

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Nick Cannon erzählte, dass er sich „sehr wohl dabei fühlte, Mariah Carey während ihrer Ehe zu unterstützen“.

Der 44-jährige Star war zwischen 2008 und 2016 mit der 56-jährigen Mariah verheiratet und Nick genoss es, die Künstlerin zu unterstützen.

Cannon erklärte in einem Interview im ‚Nick Cannon at Night‘-Podcast: „Als ich verheiratet war, haben wir aneinander respektiert und sogar bewundert, dass wir beide unseren eigenen Weg als Chefs gegangen sind. Ich finde es toll, dass sie all ihre Arbeit, all ihre Leidenschaft und all ihre Kunst hineingesteckt hat, und ich konnte ihr dabei helfen.“ Nick verriet, dass er keine Bedenken gehabt habe, von Mariah in den Schatten gestellt zu werden. Der Prominente fügte hinzu: „Ich habe immer gesagt, das Coole ist, wenn sie ihren anmacht, dann mache ich meinen aus. Deshalb habe ich sie sehr gerne unterstützt.“ Nick meinte zudem, dass er sich glücklich schätzen würde, mit dem Superstar verheiratet gewesen zu sein. Cannon, der mit Mariah die 14-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe hat, fügte hinzu: „Ich war mir von Anfang an bewusst, wow, das ist einer der großartigsten Menschen, die es je auf diesem Planeten gab. Also konnte ich meine Rolle in gewisser Weise ausspielen.“