Stars Nick Cannon: Wegen Ehe mit Mariah Carey schlitterte er in eine Krise

Mariah Carey - Nick Cannon - Kids Choice Awards - 24th March 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 11:00 Uhr

Der Komiker räumt ein, dass sein Ego unter der Beziehung mit der Musikerin litt.

Nick Cannon litt während seiner Ehe mit Mariah Carey an einer Identitätskrise.

Der Comedian war von 2008 bis 2016 mit der Sängerin verheiratet und hat mit ihr die 13-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. Nun enthüllt der 43-Jährige, dass die Beziehung mit dem Superstar ihn seinen Platz in der Welt in Frage stellen ließ.

Im ‚Ray Daniels Presents‘-Podcast erklärt Nick: „Es war mir eigentlich egal, was die Welt dachte, weil die Wahrnehmung, ihr wisst schon, so ist. Die Leute lieben dich an einem Tag und hassen dich am nächsten Tag. Das war mir völlig egal… Aber wenn ich mich mit diesem Druck auseinandersetze: ‚Wer bin ich?‘ Ich habe mit 20 geheiratet, wisst ihr, was ich meine? Den größten Star der Welt. Meine Laufbahn war ab hier [abwärts] und dann ihre – sie ist schon in einer anderen Stratosphäre.“

Als Beispiel führt der Rapper auf: „Sie hat Inseln und ich wache mittags auf und bekomme Steaks auf einem Tablett serviert. Ich lag nachts wach und dachte: ‚Bin ich das wirklich? Bin ich Mariahs Mann? Soll mein Leben so aussehen?‘ Es ist nichts Falsches daran.“

Nick gibt auch zu, dass er nach der Geburt der Zwillinge mit der „Hierarchie“ in der Familie zu kämpfen hatte. „Ich trage eine Handtasche, die Wickeltasche und stehe an der Ecke und denke: ‚Warte mal. Sie schaukelt das Alphatier sein‘. Sie hat es verdient. Ich glaube, sie braucht so einen Kerl. Ich bin einfach nicht dieser Kerl“, räumt er ein.