Stars Nicki Minaj ist Donald Trumps ‚Nummer-eins-Fan‘

Donald Trump Pink Hair at JF Kennedy Center Jan 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 09:00 Uhr

Die Rapperin hält an ihrer Unterstützung für den US-Präsidenten fest.

Nicki Minaj hat ihre Unterstützung für Donald Trump bestätigt.

Die 43-jährige Rapperin betont, dass sie sich nicht von ihrer Meinung über den US-Präsidenten abbringen lasse. Beim Trump Accounts Summit am Mittwoch (28. Januar) erklärte der Star: „Nun, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich die Nummer eins unter den Fans des Präsidenten bin. Und das wird sich nicht ändern. Und der Hass, das, was die Leute sagen – das berührt mich überhaupt nicht.“

Die Musikerin fügte hinzu, dass sie den milliardenschweren Geschäftsmann deshalb nur noch mehr unterstützen wolle. „Und es wird uns alle motivieren, ihn noch mehr zu unterstützen. Wir werden nicht zulassen, dass sie mit Mobbing und Schmierenkampagnen davonkommen. Das wird nicht funktionieren, okay? Er hat viel Rückhalt, und Gott beschützt ihn. Amen“, sagte sie.

Auch Kevin O’Leary äußerte sich unterstützend gegenüber dem US-Präsidenten. Der 71-jährige Unternehmer – der derzeit in dem erfolgreichen Sport-Comedy-Drama ‚Marty Supreme‘ zu sehen ist – erklärte vor dem Publikum: „Im Namen aller Unternehmer in Amerika möchte ich Ihnen danken, Mr. President, denn wir schaffen 72 Prozent der Arbeitsplätze – Unternehmen mit fünf bis 500 Mitarbeitern – und alles, was uns interessiert, ist die Politik.“

Kürzlich verriet Trump, dass er die Entscheidung ablehnt, Bad Bunny und Green Day für die Super-Bowl-Halbzeitshow zu engagieren. Der 79-Jährige sagte gegenüber der ‚New York Post‘: „Ich bin dagegen. Ich halte es für eine schreckliche Wahl. Das Einzige, was sie tut, ist Hass zu säen. Schrecklich.“ Trump plant nicht, das Spiel am 8. Februar in Santa Clara, Kalifornien, zu besuchen.

Allerdings betonte der Politiker, dass die Halbzeitshow nicht der Grund für seine Abwesenheit sei. Trump, der Anfang des Monats beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, sprach, erläuterte: „Es ist einfach zu weit weg. Ich würde hingehen. Ich habe beim Super Bowl großartige Reaktionen bekommen. Sie mögen mich. Ich würde gehen, wenn es, wissen Sie, ein bisschen näher wäre.“