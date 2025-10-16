Musik Nicki Minaj sagt neues Album ab – und gibt Jay-Z die Schuld für plötzliche Entscheidung

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 18:00 Uhr

Nicki Minaj behauptet, sie habe ihr neues Album wegen Jay-Z abgesagt. Eigentlich sollte die Platte im März 2026 erscheinen.

Die 42-jährige Rapperin hatte angekündigt, ihr sechstes Studioalbum im März 2026 zu veröffentlichen. Doch nach dieser Ankündigung im vergangenen Monat erklärte die ‚Starships‘-Interpretin nun, dass sie die geplante Veröffentlichung gestrichen habe – und markierte Jay-Z in mehreren Posts.

„Okay, ich werde das Album nicht mehr veröffentlichen“, schrieb Nicki Minaj am Mittwoch (15. Oktober) frühmorgens auf X. Sie wetterte weiter: „Keine Musik mehr. Hoffentlich bist du jetzt glücklich, @sc. Bye, Barbz. Ich liebe euch für immer.“ Einige Stunden zuvor hatte sie behauptet, ungenannte Personen „wollen nicht, dass [sie] Musik veröffentlicht“. Sie schrieb: „Mein Erfolg lässt sie das Gefühl haben, sie hätten verloren. Sie haben recht. Aber es hätte nicht so weit kommen müssen.“ Die Rapperin erklärt, dass viele Leute sich im Musikgeschäft irgendwann trennen: „Sie wissen, wie erfolgreich mein nächstes Album sein wird. Sie haben versucht, [Lil] Wayne, Drake, mich unter Vertrag zu kriegen. Also wollen sie weiter mein Geld nehmen oder mich stoppen, einfach weil Narzissten glauben, dass das, wofür du hart arbeitest, ihnen gehört.“ Nicki wirft diesen „Narzissten“ weiter vor, wütend zu sein, weil sie keine Energie sowie Geld, Segen, Liebe, Gnade, Freude und Frieden mehr „absaugen“ können.

In einem weiteren Beitrag markierte sie Jay-Z erneut und verwies auf Berichte, wonach er ein ‚Caesar’s Palace‘-Casino am Times Square in New York eröffnen wolle – trotz Kritik. Nicki schrieb: „Sie kamen und BETTELTEN die QUEEN um eine Tour und ein Album an und ich sagte NEIN!!!!! LMFAO. Wollten es wieder gutmachen. Sie brauchten Hilfe von der QUEEN und den BARBZ. Ich rief die Barbz über das geheime BARB-Telefon an und es war ein einstimmiges NEIIIIIIIIIIIN. Genau wie das casinooooooooooooooooooo. @sc (sic).“