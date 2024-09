Musik Nicki Minaj: Veröffentlichung ihres ‚Pink Friday 3‘-Albums

Bang Showbiz | 16.09.2024, 13:20 Uhr

Der Star verkündete, dass sie ihr brandneues Album schon bald veröffentlichen wird.

Nicki Minaj verkündete, dass sie ihr brandneues Album ‚Pink Friday 3‘ schon bald veröffentlichen wird.

Die 41-jährige Rapperin hatte am Wochenende die sozialen Medien genutzt, um zu erklären, warum sie sich dazu entschied, die Deluxe-Edition ‚Gag City Reloaded‘ ihrer LP ‚Pink Friday 2‘ zugunsten eines komplett anderen Albums der Serie zu streichen.

Die ‚Anaconda‘-Künstlerin versprach, das Veröffentlichungsdatum ihrer neuen Platte „in den nächsten paar Wochen“ bekannt zu geben und schwor, vorher einen neuen Song aus dem Projekt herauszubringen. In einem langen Post auf ihrem Account auf X schrieb die Sängerin: „Statt eine DELUXE-Version von ‚Pink Friday 2‘ zu machen, habe ich mich dazu entschieden, ein brandneues Album zu machen. Ich werde für den Rest der Tournee aber trotzdem neue Songs wie #Mamita und [den „Angst“-Song] mit einbauen … und ich werde das neue Datum innerhalb der nächsten paar Wochen bekannt geben. Die neue Musik ist einfach zu gut, um sie auf einem Deluxe-Album wegzuwerfen.” Der Star fügte hinzu: „In der letzten Nacht waren die Songs, die ich aufgenommen habe, einfach viel zu ikonisch. Ich liebe euch so sehr. Das wisst ihr. Ich weiß, dass ihr das macht. Ich werde euch trotzdem etwas geben, bis die Ankündigung kommt, also keine Sorge.” Die Musikerin betonte zudem, dass die neuen Songs ihr eigenes Album mit einer „speziellen“ Titelliste verdienen.