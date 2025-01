Stars Nicole Kidman: Stolze Besitzerin des Original-Songtexts von Sir Elton Johns ‚Your Song‘

Nicole Kidman - tears - Palm Springs International Film Festival - Jan 2025 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.01.2025, 16:00 Uhr

Nicole Kidman verriet, dass sie das handgeschriebene Original des Songtexts von Sir Elton Johns Hit ‚Your Song‘ gekauft hat.

Die 57-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie die begehrten Erinnerungsstücke für den Song von 1970, der in ihrem Film ‚Moulin Rouge!‘ von 2001 zu hören ist, Eltons langjährigem Co-Autor Bernie Taupin abkaufte.

Die ‚Babygirl‘-Darstellerin, die im Jahr 2019 ein Duett des Songs mit ihrem 57-jährigen Ehepartner, dem Country-Musiker Keith Urban, sang, schätzt das Original des Songtexts so sehr, dass sie nicht verraten möchte, wo sie es aufbewahrt. Als sie in dieser Woche über das Autogramm-Geben bei ‚The Late Show With Stephen Colbert‘ sprach, erzählte Nicole: „Also, ich habe die Leute darum gebeten, ein Exemplar eines Buches zu signieren. Philip Roth und Elton John.“ Der Star fügte hinzu: „Das war, da wir den Songtext von ‚Your Song‘ gekauft haben.“ Der Moderator fragte Kidman daraufhin: „Wo bewahrst du die auf?“ Woraufhin die Prominente ihren Finger auf die Lippen legte und sagte: „Psst.“ Das Paar hatte auf Instagram einen Videoclip gepostet, in dem Keith am Klavier sitzt und das Lied singt.