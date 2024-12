Folgt darauf der Oscar? Nicole Kidman und Ariana Grande sind dankbar für Globe-Nominierung

Nicole Kidman (l.) und Ariana Grande freuen sich über Nominierungen für den Golden Globe.

09.12.2024

Beste Schauspielerin in einer Hauptrolle und in einer Nebenrolle: Nicole Kidman und Ariana Grande sind Anwärterinnen auf den Golden Globe, der im Januar verliehen wird. So denken die beiden über ihre jeweiligen Nominierungen.

Für ihre Darbietung in der Musicalverfilmung "Wicked" ist Ariana Grande (31) im Rennen um einen Golden Globe. Gegenüber "The Hollywood Reporter" verrät die Sängerin und Schauspielerin, wie sie sich fühlt, die Trophäe, die als Barometer für den begehrten Oscar gilt, bald möglicherweise in den Händen halten zu können.

"Es ist einfach so surreal und ich bin zutiefst dankbar. Wir waren sehr in die Arbeit vertieft und ich war so dankbar, die Chance zu haben, die Arbeit zu machen, und ich war so aufgeregt, sie jeden Tag zu erledigen", gab sich Ariana Grande demütig. Sie selbst habe den Film (aktuell im Kino) bereits zehn Mal gesehen.

Mit der Auszeichnung wolle die US-Amerikanerin vor allem ihre Fans stolz machen. "Weil meine Fans mit mir durch so viele verschiedene Phasen und Epochen der Musik und Phasen meines Lebens gewachsen sind, und in der Art und Weise, wie sie Glinda (ihr Filmcharakter, Anm. der Red.) und 'Wicked' umarmt haben und für mich da waren, um mich zu unterstützen …", scheint Grande bereits ihre Dankesrede zu üben. "Sie haben dieses neue Kapitel auf eine Weise angenommen, für die ich zutiefst dankbar bin. Ich möchte sie wirklich stolz machen."

Grande wurde nominiert für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle neben Selena Gomez (32) für "Emilia Pérez", Felicity Jones (41) für "The Brutalist", Margaret Qualley (30) für "The Substance", Isabella Rossellini (72) für "Conclave" und Zoe Saldaña (46) für "Emilia Pérez".

Nicole Kidman ist dankbar für Sex-Rolle

Zum 17. Mal erfuhr Nicole Kidman (57), dass sie mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller "Babygirl" (deutscher Kinostart 16. Januar) für einen Golden Globe nominiert ist. "In dieser Welt und dieser Branche immer noch relevant zu sein, an den Filmen zu arbeiten, die ich liebe, fühlt sich wunderbar an", berichtete Kidman dem "Hollywood Reporter" kurz nach Bekanntgabe der Nominierungen.

"Ich bin mit all diesen Adrian Lyne-Filmen ("9 1/2 Wochen", Anm. der Red.) aufgewachsen", sagte die gebürtige Hawaiianerin über die Anziehungskraft von Erotikfilmen. "Es waren riesige Filme, als wir aufwuchsen. Und so war es aufregend, dass Regisseurin Halina Reijn dann etwas in diesem Genre schrieb – es aber unterwanderte und sehr, sehr weiblich machte." In "Babygirl" lebt Kidmans Rolle ihre lange unterdrückten sexuellen Wünsche aus.

Die 57-Jährige tritt in der Kategorie Beste Schauspielerin in einem Filmdrama gegen oscarprämierte Kolleginnen an wie Angelina Jolie (49) für "Maria", Tilda Swinton (64) für "The Room Next Door" und Kate Winslet (49) für "Lee". Die Kategorie komplettieren Fernanda Torres (59) mit ihrer Hauptrolle in "I'm Still Here" und Pamela Anderson (57) in "The Last Showgirl".

Die 82. Golden Globe Awards werden am 5. Januar vergeben. Die Preisverleihung wird live aus dem Beverly Hilton-Hotel im US-Fernsehen ausgestrahlt.