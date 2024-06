Gemeinsamer Film "A Family Affair" Nicole Kidman: Von diesem Star sind ihre Töchter besessen

Nicole Kidman plaudert aus dem Nähkästchen. (smi/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 13:34 Uhr

Nicole Kidman drehte mit Zac Efron gerade die romantische Komödie "A Family Affair". Doch ihre Teenie-Töchter Sunday und Faith schwärmen von Joey King, die in dem Netflix-Film Kidmans Tochter spielt.

Nicole Kidman (56) drehte gerade einen Film mit Frauenschwarm Zac Efron (24) – doch ihre Teenie-Töchter sind von einem anderen Co-Star ihrer Mutter besessen. Wie die Schauspielerin gegenüber "Entertainment Tonight" verrät, sind Sunday (15) und Faith (13) hin- und weg von Joey King (24). Die Jungdarstellerin verkörpert in "A Family Affair" Kidmans Tochter. "Sie schwärmen wirklich für Joey", so Nicole Kidman zu "Entertainment Tonight. "Das ist doch schön, oder? Sie sind mit Joey aufgewachsen."

Joey King: Das ist die Heldin von Nicole Kidmans Töchtern

Joey King ist schließlich für ihre 24 Jahre schon ein alter Showbiz-Hase. Als Kind debütierte die Amerikanerin in der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody". In Kinofilmen wie "The Dark Knight Rises" oder "Independence Day: Wiederkehr" spielte sie kleinere Rollen.

Ihren Durchbruch als Teenie-Idol feierte Joey King aber 2018 mit "The Kissing Booth" auf Netflix. In der romantischen Komödie spielte sie neben Jacob Elordi (26, "Saltburn"), einem weiteren Helden der Generation Z. Zwei Fortsetzungen folgten. In "Bullet Train" hatte sie als Auftragsmörderin eine erwachsenere Rolle.

"A Family Affair": Nicole Kidmans neuer Film mit Joey King und Zac Efron

In "A Family Affair" spielt sie die Assistentin des Filmstars Chris Cole (Zac Efron). Sie findet heraus, dass der eine Affäre mit ihrer Mutter (Nicole Kidman) hat.

Nur selten spricht Nicole Kidman über ihre Töchter, die sie mit Country-Sänger Keith Urban (56) teilt. Und noch seltener zeigt sie sich mit den Kindern in der Öffentlichkeit. Eine Ausnahme war zuletzt die AFI Life Achievement Award Gala im April 2024. Dort wurde die Darstellerin für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Auf Instagram teilte Nicole Kidman jetzt zur Ausstrahlung des Events im US-Fernsehen ein Bild des seltenen Anblicks auf dem roten Teppich.

Mit Ex-Mann Tom Cruise hat Nicole Kidman zwei weitere (Adoptiv-)Kinder: Tochter Isabella (31) und Sohn Connor (29).

"A Family Affair" ist ab dem 28. Juni 2024 bei Netflix verfügbar.