Nach Oprah, John Legend und mehr Noch mehr Starpower: Demokraten-Parteitag endet mit Pink

Sängerin Pink soll beim Parteitag der US-Demokraten auftreten. (ncz/spot)

SpotOn News | 22.08.2024, 11:48 Uhr

Prominenz und Politik gehen im US-Wahlkampf Hand in Hand - so auch beim Parteitag der Demokraten in Chicago. Nach zahlreichen Starauftritten soll Sängerin Pink nun das Finale krönen.

Am heutigen Donnerstagabend (22. August) geht der Parteitag der US-Demokraten in Chicago zu Ende. Dabei werden erneut Topstars auf der Bühne erwartet: Wie "Deadline" berichtet, soll Sängerin Pink (44) beim krönenden Abschluss der DNC als Headlinerin performen, kurz bevor Kamala Harris (59) die Bühne betritt und ihre Rede hält, in der sie die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin offiziell annimmt. Schauspielerin Kerry Washington (47) wird als Moderatorin durch den Abend führen.

Zahlreiche Superstars unterstützen Demokraten

Bereits an den ersten drei Abenden traten zahlreiche (musikalische) Superstars bei dem Demokraten-Parteitag auf und sagten Harris somit öffentlich ihre Unterstützung bei der Präsidentschaftswahl im November zu. Erst am Mittwoch (21. August) hielt Talkshow-Legende Oprah Winfrey (70) eine von zahlreichen Reden. Zudem performten John Legend (45), Stevie Wonder (74), Sheila E. (66) und Maren Morris (34) auf der Bühne, während Schauspielerin Mindy Kaling (45) als Moderatorin durch den Abend führte.

John Legend ehrt Prince bei Parteitag

John Legend performte kurz vor der Rede von Vize-Präsidentschaftskandidat Tim Walz (60), der derzeit Gouverneur von Minnesota ist. Dabei zollte er einem der berühmtesten Artists des Bundesstaats Tribut: Sänger Prince (1958-2016). Gemeinsam mit Sheila E. sang Legend "Let's Go Crazy" aus dem Prince-Album "Purple Rain" aus dem Jahr 1984.

John Legend and Sheila E. perform at the DNC pic.twitter.com/YoQP6ZAgfS — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) August 22, 2024

Lil Jon performt für Georgia

Am Dienstag sorgten nicht nur Auftritte von JFK-Enkel Jack Schlossberg (31), Ex-US-Präsident Barack Obama (63) und First Lady Michelle Obama (60) sowie Second Gentleman Doug Emhoff (59) für Begeisterung. Musikalische Untermalung lieferten die "Godmother of Soul" Patti LaBelle (80) und Rapper Common (52). Zudem gaben die einzelnen Delegierten aus den Bundesstaaten ihre Nominierung zu Musik ihrer Wahl bekannt. Dabei gab es auch einen Überraschungsauftritt von Rapper Lil Jon (53), der mit "Turn Down For What" und "Get Low" den Staat Georgia musikalisch hinterlegte.

Der erste Abend markierte hingegen quasi die Übergabe von Joe Biden (81) an Kamala Harris. Neben dem derzeitigen US-Präsidenten sprachen seine Ehefrau Jill (73) und Tochter Ashley (43). "Scandal"-Schauspieler Tony Goldwyn (64) war als Moderator tätig, auf der Bühne standen als Musik-Acts die Countrysängerin Mickey Guyton (41) und Grammy-Gewinner Jason Isbell (45).