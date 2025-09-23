Musik Noch nie gezeigtes Nirvana-Konzertmaterial wird versteigert

Nirvana footage Bonhams Los Angeles BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 18:34 Uhr

Noch nie gesehenes Konzertmaterial von Nirvana wird bei Bonhams Los Angeles in der Auktion ‚Unplugged and Unforgettable: Music Auction‘ angeboten.

Die Auktion läuft noch bis zum 25. September. Das Material zeigt einen wilden Auftritt der Grunge-Ikonen am 17. Februar 1990 im Iguanas in Tijuana, Mexiko – ein ungefilterter Blick auf Nirvana in ihrer ‚Bleach‘-Ära, noch vor dem Durchbruch mit ‚Nevermind‘.

Das 45-minütige Masterband lag 35 Jahre unangetastet und beinhaltet die vollständigen US-Urheberrechte. Geschätzt wird das Video auf 100.000 bis 150.000 US-Dollar. Die Aufnahme dokumentiert 13 Songs, darunter ‚About a Girl‘, ‚Negative Creep‘ und ‚Blew‘. Frontmann Kurt Cobain surft siebenmal auf dem Publikum, zerstört zwei Gitarren und verkörpert die rohe Energie der Band kurz vor dem Umbruch der Rockmusik. Cobain interagiert kaum mit dem Publikum, beginnt mit einem leisen „gracias“, beendet mit einem schlichten „goodnight“. Zunächst spielt er eine Epiphone ET270 – später bekannterweise zerstört in New York – wechselt dann zu einer pinken Eigenbau-Mustang, die schon nach zehn Minuten zertrümmert wird. Gegen Minute 34 greift er zur Gibson SG aus den 1970ern, die ebenfalls auf der Bühne ihr Ende findet.

Während des Songs ‚Stain‘ wechselt das Bildmaterial von Farbe zu Schwarz-Weiß, was der Aufnahme eine surreale Note verleiht. Auch Fans stürmen die Bühne, bevor sie von Security ins Publikum zurückgedrängt werden. Bootlegs des Konzerts kursieren seit Jahren, doch erstmals ist das komplette Mastervideo samt rechtlichem Eigentum erhältlich. Mehr Infos auf www.bonhams.com.