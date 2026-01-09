Stars Noch vor dem Start: Ärger um Gil Ofarim im Dschungelcamp

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 14:00 Uhr

Schon vor dem offiziellen Start des RTL-Dschungelcamps zeichnet sich erste Spannung ab.

Die 19. Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ beginnt zwar erst am 23. Januar in Australien, doch ein Konflikt zwischen Sänger Gil Ofarim und einer Mitstreiterin sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Hintergrund ist der Skandal um Ofarims frei erfundene Antisemitismus-Vorwürfe, der ihn seit längerer Zeit in der Kritik stehen lässt.

Deutliche Kritik kommt nun von Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, die ebenfalls am Dschungelcamp teilnimmt. Im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung fand sie klare Worte für Ofarims Verhalten. Sie bezeichnete seine Lüge als schwerwiegend und moralisch nicht akzeptabel, da dadurch ein Hotelmitarbeiter seinen Arbeitsplatz hätte verlieren können. Besonders problematisch sei für sie, dass die Wahrheit erst zwei Jahre später ans Licht kam.

Währenddessen bemüht sich Gil Ofarim darum, sein öffentliches Image zu verbessern. Im Dschungelcamp wolle er sich möglichst ehrlich und unverstellt zeigen. In einem RTL-Beitrag erklärte er, dass die Zeit abseits der Öffentlichkeit ihn stark verändert habe und er persönlich gereift sei. Er betonte, dass er Vergangenes nicht rückgängig machen könne, sondern nur die Chance habe, neu anzufangen. Wie glaubwürdig dieser Neuanfang ist, sollen letztlich die Zuschauer selbst beurteilen.

Auslöser der Kontroverse war ein Video, das Ofarim im Oktober 2021 vor einem Leipziger Hotel veröffentlichte. Darin behauptete er, ein Mitarbeiter habe ihn wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt. Der Angestellte wies die Vorwürfe zurück und ging rechtlich dagegen vor. Erst zwei Jahre später räumte Ofarim vor Gericht ein, die Anschuldigungen erfunden zu haben.