Stars RTL-Boss gesteht Fehler in Bezug auf Gil Ofarims Dschungel-Auftritt

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 14:00 Uhr

RTL-Boss gesteht Fehler in Bezug auf Gil Ofarims Dschungel-Auftritt.

Der Sieg von Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026 bleibt nicht ohne Nachwirkungen – im Gegenteil.

Nun räumt RTL-Boss Stephan Schmitter selbst Versäumnisse im Umgang mit dem umstrittenen Kandidaten ein. Der Senderchef hat öffentlich Fehler zugegeben und damit eine Debatte neu entfacht, die bereits vor dem Start der Staffel für Kritik gesorgt hatte. Ofarims Teilnahme an der RTL-Show ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ war von Beginn an kontrovers. Hintergrund ist der Davidstern-Skandal um den Sänger aus dem Jahr 2021, der auch Jahre später noch nachwirkte. Ofarim hatte damals einem Leipziger Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen, später stellten sich die Anschuldigungen als falsch heraus. Trotz dieser Vorgeschichte entschied sich der Sender, ihn ins Camp zu holen – eine Entscheidung, die viele Zuschauer kritisch sahen.

Wie nun bekannt wurde, bewertet RTL das eigene Krisenmanagement rückblickend selbstkritisch. Der Senderchef räumt im Gespräch mit ‚DWDL‘ räumt ein, im Umgang mit der Situation Fehler gemacht zu haben. Konkret geht es dabei um die Kommunikation rund um Ofarims Teilnahme und die öffentliche Einordnung seiner Person während der Ausstrahlung. Der RTL-Chef spricht von einem „Fehler“ im Umgang mit dem Fall und deutet damit an, dass man die Brisanz unterschätzt habe. Besonders die fehlende Transparenz im Vorfeld sowie während der Sendung wird dabei als Problem gesehen. Viele Zuschauer hatten sich klarere Stellungnahmen gewünscht. Schmitter erklärt: „Aus heutiger Sicht wäre es an der einen oder anderen Stelle besser bzw. richtig gewesen, die Fakten direkt in der Livesendung klarzustellen und nicht nur in der ‚Stunde danach‘. Da hätten wir in Köln redaktionell reagieren müssen. Und sei es nur mit einer Bauchbinde.“

Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwierig der Umgang mit belasteten Prominenten im Reality-TV geworden ist. Einerseits sorgen polarisierende Persönlichkeiten für Aufmerksamkeit und Einschaltquoten, andererseits wächst der öffentliche Druck auf Sender, Verantwortung zu übernehmen. Dass RTL nun offen Fehler zugibt, wird von Medienbeobachtern als bemerkenswerter Schritt gewertet. Gleichzeitig kommt die Einsicht für manche Kritiker zu spät: Der Imageschaden sei bereits entstanden, die Diskussion über Moral und Unterhaltung längst geführt.