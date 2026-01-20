Musik Noel Gallagher kehrt ins Studio zurück – neue Musik in Sicht?

Bang Showbiz | 20.01.2026, 18:00 Uhr

Noel Gallagher hat nach der Feiertagspause offiziell seine Rückkehr an die Arbeit bestätigt und damit neue Spekulationen über kommende musikalische Projekte ausgelöst.

Der 58-jährige Musiker äußerte sich nach dem Abschluss der gefeierten ‚Oasis Live ’25‘-Tour, die im November endete und eine der größten musikalischen Wiedervereinigungen der letzten Jahre markierte, endlich zu seinen aktuellen Plänen.

Im Gespräch mit ‚Radio 5 Football Daily‘ sagte Gallagher vergangene Woche: „Der Urlaub war gut. Aber ja, am Montag geht’s zurück an die Arbeit. Alles gut, Kumpel.“ Allein diese Aussage reichte aus, um unter Fans neue Hoffnungen auf frisches Material zu entfachen. Unklar bleibt jedoch, ob es sich dabei um neue Oasis-Musik handelt. Liam Gallagher hatte zuvor auf X klargestellt, dass die Band 2026 keine weiteren Aktivitäten plane. Das legt nahe, dass Noel an Solo-Projekten oder neuen Songideen arbeitet.

Parallel dazu flammten erneut Gerüchte auf, Oasis könnten einen James-Bond-Titelsong aufnehmen – insbesondere nach der Übernahme des Franchise durch Amazon MGM Studios. Noel selbst reagierte zunächst zurückhaltend. „Dieses James-Bond-Ding? Oasis? Nee“, sagte er bei ‚talkSPORT‘. Auf die Nachfrage, ob er grundsätzlich Interesse hätte, antwortete er jedoch deutlich offener: „Absolut. Das wäre eine riesige Ehre. Solche Dinge sollten von Briten gemacht werden, nicht von Amerikanern.“ Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Ich würde auch einen Bösewicht spielen. Einen Mancunian-Bösewicht.“ Bereits früher hatte Gallagher gegenüber ‚NME‘ eingeräumt, dass er Songs geschrieben habe, die aus seiner Sicht perfekt für einen Bond-Film passen würden. Ob daraus mehr wird, bleibt abzuwarten – fest steht jedoch: Noel Gallagher ist zurück im kreativen Modus.