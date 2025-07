Stars Noel Gallagher nimmt die königliche Familie aufs Korn

Liam and Noel Gallagher 2 - Oasis - July 2025 - Principality Stadium - Cardiff- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 09:00 Uhr

Noel Gallagher hat einen Seitenhieb auf die königliche Familie ausgeteilt.

Der 58-Jährige, der derzeit wieder mit Oasis unterwegs ist, nahm kein Blatt vor den Mund, als er am Sonntagabend (20. Juli) während des letzten Reunion-Konzerts der Band in Manchester seine Meinung über die britische Monarchie äußerte.

Er sagte auf der Bühne im Heaton Park vor einer Darbietung des Songs ‚Half the World Away‘: „Das hier ist für die royale Familie… nicht diese f****** royale Familie! Die echte Royle Family.“ Er bezog sich damit auf das Lied ‚Half the World Away‘, das der beliebte Titelsong der Sitcom ‚The Royle Family‘ ist. Seine Bemerkung fiel am letzten Abend der fünf Konzerte von Oasis in Manchester, bei denen Oasis jeden Abend vor mehr als 80.000 Fans spielten.

Noels Verachtung für die Monarchie ist nicht neu. Im Jahr 2022, vor dem Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II., sagte er im Matt Morgan Podcast: „Ich bin nicht anti-royal oder so. Ich hasse weder die Königin noch irgendjemanden von ihnen; sie wurden alle in die Monarchie hineingeboren. (Aber) es gibt andere Dinge, für die sich die Leute interessieren können… die Anziehungskraft der Monarchie ist am Schwinden. Es ist ein bisschen lächerlich.“

Liam (52) nutze indes die letzte Show in Manchester, um sich zu einem viralen Moment in den sozialen Medien zu äußern, an dem Coldplay beteiligt waren. Er scherzte: „Das hier ist für euch Liebesvögel… Keine Sorge, wir haben keine Kamera – das ist kein Coldplay-Moment.“