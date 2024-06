Musik Normani: Brandy und Janet Jackson sind ihre musikalischen Vorbilder

Normani - 2024 Sundance Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 16:00 Uhr

Die Sängerin verriet, dass sie von den Stars inspiriert worden sei.

Normani verriet, dass sie von Brandy und Janet Jackson inspiriert worden sei.

Die 28-jährige Sängerin wird in diesem Monat ihr lang erwartetes Solo-Debütalbum ‚Dopamine‘ herausbringen, wobei Normani jetzt die 45-jährige Brandy, die auf ihrer neuen Platte zu hören ist, und Jackson als zwei ihrer größten Inspirationen beschrieb.

Die Künstlerin erzählte gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich tendiere aus klanglicher Sicht natürlich zu dunkler klingenden Sachen, zu etwas, das sich so anfühlt, als hätte es Biss, Mut und Kantigkeit. Ich bin immer gerne links von der Mitte. Irgendwann dachte ich mir: ‚Hör zu, nicht alles kann immer düster klingen. Wir wollen alle mitnehmen. Wir müssen auch etwas Farbe hinzufügen.‘ Ich liebe Missy Elliott so sehr, Timbalands Produktion. Ich mag einzigartige Sachen, die noch nicht unbedingt wirklich gehört worden sind, deshalb ist die Produktion auch mein Lieblingsteil des gesamten Prozesses.” Normani lobte Brandy und Janet zudem als „bahnbrechende“ Kräfte im Musikgeschäft und sagte: „Sie sind buchstäblich der Grund, warum ich mache, was ich tue, und warum ich in der Position sein kann, in der ich heute bin … Sie haben den Schönheitsstandard neu definiert, aber auch den Standard in der Musik. Ich habe das Gefühl, dass Brandy und Janet auf ihre eigene Art und Weise echt bahnbrechend waren. Ich liebe das Album ‚Discipline‘ von Janet.“ Unterdessen hatte Normani Beyoncé vor kurzem als „revolutionärer“ Kraft in der Country-Musik Tribut gezollt.