Mitten in einem Stau Notfall auf dem Highway: Tori Spelling pinkelte in Windel ihres Sohnes

Kam bei dem Highway-Malheur noch einmal glimpflich davon: Hollywood-Star Tori Spelling (tj/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 12:05 Uhr

In ihrem Podcast berichtete Ex-Beverly-Hills-Star Tori Spelling von einem Abenteuer der besonderen Art, dass sie einst während eines Verkehrsstaus ereilte. Ohne die Baby-Ausstattung ihres Sohnes wäre dieses nicht so glimpflich ausgegangen...

Bereits im Jahr 2016 plauderte die aus der Kult-Serie "Beverly Hills, 902010" bekannte Schauspielerin Tori Spelling (50) in einer Talkshow von Khloé Kardashian (39) pikante Details über ihre seltsamen Pinkel-Gewohnheiten aus. Damals gab die fünffache Mutter preis, sich in betrunkenem Zustand in eine andere Frau namens "Terri" zu verwandeln, der es dann ziemlich egal sei, wohin sie ihre Blase entleere. "Sie ist total verrückt", so Spelling, "und pinkelt gern überall hin. Sie pisst unter den Tisch und in Topfpflanzen."

Harndrang auf Highway 101

Nun lieferte sie in ihrem "MisSPELLING"-Podcast am gestrigen 19. April eine weitere skurrile Geschichte nach, die ebenfalls auf feucht-fröhliche Weise unter die Gürtellinie geht. Dort gab sie folgende Anekdote zu Protokoll: "Ich steckte auf der 101 fest, das ist unsere verrückteste Autobahn hier, und ich dachte: 'Ich schaffe es nicht nach Hause'." Nach einem kurzen Moment der Panik habe sie dann eine sehr pragmatische Lösung für ihr Pipi-Problem gefunden: "Also griff ich buchstäblich in meine Tori-Poppins-Tasche und dachte: 'Bitte, Gott, irgendetwas', und ich kramte darin herum und dachte: 'Aha! Eine Windel'".

Baby Beaus Windel als Retter in der Not

Wie die Schauspielerin erläuterte, war diese Windel eigentlich für ihren seinerzeit noch kleinen Sohn Beau (7) bestimmt. "Ich habe buchstäblich eine Windel angezogen und mir in Beaus Windel in die Hose gepinkelt", fuhr Spelling fort. Ihren Bericht schloss sie mit den Worten: "Das ist wirklich sehr praktisch, Leute!"