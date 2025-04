Stars Oasis-Klassiker ‚Some Might Say‘ könnte wieder Nummer 1 werden

Oasis - Liam Gallagher - Noel Gallagher - OCT 24 - DawBell - (c) Simon Emmett BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 16:00 Uhr

Der Klassiker ‚Some Might Say‘ von Oasis aus dem Jahr 1995 hat die Chance, in Großbritannien wieder auf Platz 1 der Charts zu kommen.

Dank der kürzlichen Veröffentlichung einer Vinyl-Neuauflage zum 30-jährigen Jubiläum steigt die zweite Single der Britpop-Legenden aus ihrem bahnbrechenden Album ‚(What’s the Story) Morning Glory?‘ in den Charts nach oben und steht derzeit auf Platz zwei der Official Charts: First Look.

Letzte Woche wurden die Brüder Liam und Noel Gallagher bei einer streng geheimen Aufführung im Arbeiterclub Mildmay in Stoke Newington im Norden Londons gesehen. Der Auftritt war Teil eines Deals für eine Adidas-Kampagne, die sie gedreht hatten, und kommt nur kurz vor ihrer ersten Tour seit 16 Jahren, ‚Oasis Live ’25‘, die am 4. Juli in Cardiff beginnt. Gitarrist und Chef-Songwriter Noel sagte letzte Woche bei ‚talkSport‘ über seinen ehemals entfremdeten Bruder und Frontmann der Gruppe, Liam: „Ich war gestern mit ihm zusammen. Ihm geht es gut, er ist in Topform. Wir können es kaum erwarten. Keiner von uns will noch warten.“

Der ‚Wonderwall‘-Hitmacher verriet dann, dass die Proben in ein paar Wochen stattfinden werden. Er fügte hinzu: „Wir bereiten uns gerade darauf vor, dass die Proben jetzt in etwa drei Wochen beginnen, und dann werden wir sehen, was passiert.“

In der Zwischenzeit enthüllte Stereophonics-Frontmann Kelly Jones, dass sein enger Kumpel Noel neue Songs geschrieben habe. Der walisische Rocker wusste allerdings nicht, ob das neue Material für die wiedervereinten Britpop-Legenden oder für ein anderes Projekt gedacht ist. Im Gespräch mit NME über das neue Album der Rockband, ‚Make ‚em Laugh, Make ‚em Cry, Make ‚em Wait‘, plauderte er aus: „Ich fragte ihn, was er gemacht hatte, und er sagte, er hätte im Studio geschrieben. Ich gehe davon aus, dass er entweder für seine Sachen schreibt oder dass Oasis ein paar Songs herausbringen werden, ich weiß es nicht.“