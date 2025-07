Stars Oasis: Streaming-Zahlen nach Ankündigung ihrer Reunion-Tournee rasant angestiegen

Liam Gallagher - Avalon - 1996 - Oasis - Knebworth BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 11:00 Uhr

Die Streaming-Zahlen von Oasis sind innerhalb einer Stunde nach ihrer Reunion-Ankündigung um 750 Prozent gestiegen.

Die ‚Don’t Look Back In Anger‘-Hitmacher werden am Freitag (4. Juli) die erste Show ihrer mit Spannung erwarteten ‚Oasis Live ’25‘-Tournee im Principality in Cardiff spielen.

Die Entscheidung, die Band erneut zusammenzubringen, hatte sich bereits vor dem Ticketverkauf als lukrativ erwiesen. Sarah Mansfield, die Leiterin für Kreativ- und Einzelhandelsmarketing beim Plattenlabel Big Brother der Musiker, verriet in einem Gespräch mit dem Magazin ‚Music Week‘: „Die Streams sind innerhalb einer Stunde nach der Tournee-Ankündigung um 750 Prozent gestiegen und am Tag des Ticketverkaufs gab es über 11 Millionen Oasis-Streams.“ Vor der Ankündigung im vergangenen Sommer hatten Berichten zufolge nur drei Songs der Band beim Streaming einen nennenswerten Rückgang verzeichnet. Die Popularität des Backkatalogs der Musikgruppe auf Apple Music und Spotify soll jedoch weiterhin hinter der von Acts wie Coldplay und Imagine Dragons zurückgeblieben sein. Die Reunion-Tournee der Künstler habe in Sachen Vinyl einen „atemberaubenden“ Aufschwung ausgelöst. Sarah sagte: „Der Aufschwung seit der Tournee-Ankündigung ist atemberaubend, insbesondere bei Vinyl; es ist unglaublich, wie gut es sich verkauft.“