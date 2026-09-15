Musik Oasis-Tour 2027: Noel Gallagher erwägt, wie Bruder Liam auf Alkohol zu verzichten

Noel Gallagher - Oasis: Don't Look Back in Anger UK premiere 2026 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2026, 14:00 Uhr

Oasis-Star Noel Gallagher erwägt, während der neu angekündigten Tour der Band im Jahr 2027 auf Alkohol zu verzichten, genau wie sein Bruder Liam Gallagher bei den Reunion-Shows 2025.

Noel Gallagher spielt mit dem Gedanken, während der Oasis-Tour 2027 auf Alkohol zu verzichten – genau wie sein Bruder Liam Gallagher im Jahr 2025.

Der 59-Jährige räumte ein, dass er und Liam heutzutage „ihre Schlachten auswählen“ müssten, da sie nicht mehr so auf Tour gehen könnten wie in den 1990er- und 2000er-Jahren. Im Gespräch mit ‚talkSPORT‘ über die neu angekündigte ‚Oasis Live ’27‘-Tour, die 38 Termine umfasst, erklärte Noel: „Liam wird auf Alkohol verzichten, und ich habe das bei der letzten Tour nicht getan, aber vielleicht werde ich es diesmal tun. Man muss einfach früh ins Bett gehen. Wir können es nicht mehr so machen wie in den 90ern; wir können es nicht einmal mehr so machen wie in den 2000ern.“

Oasis sorgten für weltweites Aufsehen, als sie 2025 für eine Tour wieder zusammenkamen. Diese begann am 4. Juli in Cardiff. Nur 22 Tage später beschlossen Noel und Liam – die zuvor ihre Differenzen beigelegt hatten, um die Band wieder zu vereinen –, nach ihrem Konzert im Londoner Wembley-Stadion am 26. Juli erneut auf Tour zu gehen. „Wir haben uns nach dem zweiten Wembley-Konzert [für eine weitere Tour] entschieden“, enthüllte Noel. „Niemand wusste wirklich, was passieren würde und wie es laufen würde. Wir haben Cardiff und Manchester gespielt, und als wir Wembley erreichten, stand fest, dass wir es machen würden.“

‚Oasis Live ’27‘ umfasst mehrere Termine in Europa. Noel verriet, dass es „immer der Plan“ gewesen sei, unter anderem in Deutschland aufzutreten. Der Gitarrist fügte hinzu: „Wir konnten Europa nicht auslassen, weil unsere Fans in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien großartig waren. Das war immer der Plan. Die Konzerte in Las Vegas und Boston waren eigentlich für das vergangene Jahr vorgesehen.“ Die ‚Wonderwall‘-Interpreten planen allerdings nicht, neue Songs aufzunehmen und ihr Repertoire zu erweitern. Noel stellte klar: „Es wird keine neue Musik geben.“

Oasis werden die Tour 2027 mit fünf Konzerten im Celtic Park in Glasgow eröffnen, die zwischen dem 21. und 29. Mai stattfinden. Anschließend kehren sie nach Manchester zurück und spielen dort elf Konzerte im Etihad Stadium. Im Juli folgen jeweils zwei Konzerte in München, Barcelona, Amsterdam, Paris und Rom. Im August geht es für die ‚Don’t Look Back in Anger‘-Künstler über den Atlantik. Sie spielen jeweils drei Konzerte im Gillette Stadium in Boston und im Allegiant Stadium in Las Vegas. Im darauffolgenden Monat treten Oasis an zwei Abenden im Slane Castle in Irland auf. Danach folgt die mit Spannung erwartete Konzertreihe in Knebworth, wo die Band an ihre legendären Konzerte von 1996 anknüpft.