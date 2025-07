Musik Oasis veröffentlichen offizielle Live-Aufnahme von ‚Slide Away‘ vom Auftakt der ‚Oasis Live ’25‘-Tour

Oasis - Cardiff Principality Stadium July 4 - Hannah Meadows Photography/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 18:00 Uhr

Oasis haben eine offizielle Aufnahme ihrer Performance von ‚Slide Away‘ vom Eröffnungsabend der ‚Oasis Live ’25‘-Tour veröffentlicht.

Die Britpop-Legenden starteten ihre riesige Reunion-Tour – ihre erste seit 16 Jahren – am 4. Juli im Principality Stadium in Cardiff. Nun können Fans die Live-Version des ‚Definitely Maybe‘-Titels jederzeit anhören, denn ‚Slide Away (Live in Cardiff, 4 July ’25)‘ ist jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar.

Als nächstes spielen die ‚Live Forever‘-Rocker – bestehend aus Liam und Noel Gallagher, Paul ‚Bonehead‘ Arthurs, Andy Bell, Gem Archer und dem neuen Schlagzeuger Joey Waronker – fünf ausverkaufte Shows im Heaton Park in Manchester, beginnend am Freitag (11. Juli).

Gerade erst wurde bekannt, dass Liam und Noel Gallagher eine ganz besondere Methode nutzen, um ihre Stimmen während der Tour in Form zu halten. Sie setzen auf sogenannte ‚Straw Phonation‘. Die Britpop-Legenden sollen hinter der Bühne eine große Menge Papierstrohhalme vorrätig haben, in die sie vor jedem Auftritt blasen, um ihre Stimmen aufzuwärmen – beide hatten in der Vergangenheit mit Stimmproblemen zu kämpfen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Mirror‘: „Noel und Liam tun alles, um bei diesen riesigen, ausverkauften Shows so gut wie möglich zu klingen. Es ist bekannt, dass Liam früher Probleme mit seiner Stimme hatte, und er hat festgestellt, dass Straw Phonation eine großartige Methode ist, um die Stimmbänder aufzuwärmen.“