Film ‚Ocean’s 11‘-Prequel verliert Regisseur wegen ‚kreativer Differenzen‘

Lee Isaac Chung - January 2020 - Getty Images - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 11:00 Uhr

Lee Isaac Chung hat das geplante Prequel zu ‚Ocean’s 11‘ aufgrund „kreativer Differenzen“ verlassen.

Der ‚Twisters‘-Regisseur, der 2020 mit dem halbautobiografischen Film ‚Minari‘ bekannt wurde, sollte bei dem Film Regie führen, der gemeinsam mit Hauptdarstellerin und Produzentin Margot Robbie entwickelt wurde. Nun ist er jedoch aus dem Projekt ausgestiegen. Wie ‚Deadline‘ berichtet, erklärte ein Sprecher von Warner Bros.: „Dies ist eine einvernehmliche Trennung aufgrund kreativer Differenzen.“ In einer gemeinsamen Stellungnahme fügten Warner Bros. und LuckyChap Entertainment hinzu: „Lee Isaac ist ein außergewöhnliches Filmtalent, dessen Vision und Partnerschaft für Warner Bros. und LuckyChap auf diesem Weg von unschätzbarem Wert waren. Unsere Zusammenarbeit mit ihm hat unsere Begeisterung vertieft, künftig wieder gemeinsam an Projekten zu arbeiten.“

Das Studio sucht nun nach einem neuen Regisseur. Das Drehbuch stammt von Carrie Solomon und basiert auf Figuren, die von George Clayton Johnson und Jack Golden Russell geschaffen wurden. Details zur Handlung werden weiterhin geheim gehalten. George Clooney hatte jedoch zuvor angedeutet, dass der Film – in dem voraussichtlich Bradley Cooper neben Robbie mitspielen soll – seine Eltern zeigen werde. Bereits 2023 sagte er gegenüber ‚Uproxx‘: „Sie werden meine Eltern spielen. Sie sind alle sehr begabt und talentiert, und sie werden das schon hinbekommen. Ich darf als Fan zuschauen.“

Clooney sprach außerdem über einen möglichen fünften Film der Reihe, ‚Ocean’s 14‘, in dem er neben Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon und Don Cheadle zurückkehren würde. Er erklärte, man habe „ein wirklich gutes Drehbuch für einen weiteren ‚Ocean’s‘-Film“, und fügte hinzu: „Vielleicht machen wir also noch einen. Es ist tatsächlich ein großartiges Drehbuch.“