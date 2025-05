Stars Oliver Pocher: Er disst Lilly Becker wegen Geld-Skandal

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 14:00 Uhr

Oliver Pocher kritisierte in seinem Podcast jetzt Lilly Becker und andere Frauen wegen Geldgier.

Der Comedian nimmt in seiner Show ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ selten ein Blatt vor den Mund und oft sind auch Showbiz-Kollegen das Ziel seiner verbalen Attacken. Jetzt musste mal wieder Lilly Becker einstecken, die jüngst einen Prozess gegen einen Ex verloren hat, dem sie nun 218.000 Euro zurückzahlen muss.

Die Ex von Boris Becker hatte vor Gericht betont, dass sie gedacht habe, das Geld sei ein Geschenk gewesen. Oliver Pocher scherzte dann darüber, dass Männer, die mit Frauen wie Lilly Becker ausgehen wollen, eben ein Bankkonto mit einer gewissen Größe haben müssen. „Eine Lilly ist einfach teuer. Das hat sie selbst von sich gesagt.“ Während Olivers Ex Sandy Meyer-Wölden die andere Frau in dem Podcast verteidigt, ist Oliver von seiner Theorie fest überzeugt. Er stichelt weiter: „Jemand, der bei einer Lilly sagt, wir fahren jetzt nur nach Norderney oder nach Borkum, der kommt gar nicht in die Nähe einer Beziehung.“ Der Comedian betont, Lilly persönlich gut zu kennen und zu wissen, wie sie in solchen Dingen ticke: „Ich sage immer, der Weg in die Business-Klasse im Flugzeug ist ganz schnell, der Weg von der Business-Klasse in die Economy ist ganz schwer.“