Stars Oliver Pocher: Er lästert über Lilly Beckers Dschungelcamp-Einzug

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 14:00 Uhr

Oliver Pocher ist zwar hauptberuflich Comedian, schlägt aber auch nebenberuflich als Klatschtante immer wieder Wellen.

Jetzt hat der Komiker in seinem Podcast ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ ein neues Opfer gefunden: Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker, die Berichten zufolge in der nächsten Staffel von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ dabei sein soll.

Lilly Becker war von 2009 bis 2018 mit dem ehemaligen Tennis-Star verheiratet und hat sich in dieser Zeit an ein Leben mit viel Geld gewöhnt. Das zumindest ist die Theorie von Oliver Pocher, warum die 48-Jährige nun im Dschungelcamp mitmachen wird. „Die Kreditkarte saß doch immer recht locker bei ihm. Und wenn du den Lifestyle mitgehen willst, dann kommt schon einiges an Geld zusammen.“ Pocher ist sich sicher, dass die 250.000 Euro, die Lilly Becker angeblich für ihre Dschungel-Teilnahme kriegen soll, ihr Grund für ihren Auftritt in dem Trash-Survival-Format sind – unter anderem deswegen, weil die gerade mit ihrem Ex-Partner Pierre Uebelhack vor Gericht ist, der eine halbe Million von ihr fordert. „Es ist schon fast bitter, dass es innerhalb kürzester Zeit dazu gekommen ist, wenn du keine Kohle mehr hast und deswegen da rein musst“, so Pocher.

Laut ‚Bild‘ sollen auch schon einige der anderen Stars feststehen, die in der nächsten Ausgabe um die Dschungelkrone kämpfen wollen. Dazu gehören laut der Zeitschrift Reality-Star Yeliz Koc und die ‚GZSZ‘-Stars Nina Bott und Timur Ülker.