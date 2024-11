Stars Oliver Pocher: Er stichelt schon wieder gegen Amiras neue Liebe!

Bang Showbiz | 01.11.2024, 14:00 Uhr

Oliver Pocher kann es einfach nicht lassen!

In der neuesten Live-Ausgabe seines Podcasts ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘, zieht der Comedian erneut gegen seine Ex-Frau Amira und deren neuen Freund, den Moderator Christian Düren, vom Leder. Es scheint fast so, als hätte er sich einen persönlichen Wettstreit daraus gemacht, jede Gelegenheit zu nutzen, um Amira und ihren neuen Partner aufs Korn zu nehmen. Und diesmal wird es richtig provokant!

„Hast du den auch so an einer Leine langgeführt, so wie Amira mit Christian Düren?“, fragt Pocher während der Sendung seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, mit der er gut befreundet ist und die das Format seit der Trennung von Olli und Amira mit dem Komiker zusammen macht. Die Rede ist von neuen Beziehungen, doch Sandy versteht leider nur Bahnhof: „Hä?“ Oliver Pocher reagiert: „Hast du das gar nicht gesehen? Das war jetzt unter der Woche, da hatte Christian Düren Amira an der Leine!“

Gemeint ist ein Instagram-Video, das Amira in ihrer Story postete. Darin hatte Christian Düren eine Leine in der Hand, die an Amiras Jeans befestigt war. So ging das Paar an einem Strand entlang und Amira lachte herzhaft in die Kamera. Die Aktion war offenbar ein Scherz, für Oliver Pocher aber scheinbar trotzdem ein gefundenes Fressen…