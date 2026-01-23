Stars Oliver Pocher räumt Seitensprung ein

Bang Showbiz | 23.01.2026, 14:00 Uhr

Der Comedian überrascht in seinem Podcast mit einem ehrlichen Geständnis.

Oliver Pocher gibt zu, dass er bereits untreu war.

Der Comedian überrascht in der neuen Folge von ‚Die Pochers! Frisch recycelt‘ mit einer pikanten Beichte. Sein neuer Podcast-Kollege Pietro Lombardi fragte Pocher, ob er schon einmal fremdgegangen sei. Dessen Antwort folgte prompt: „Klar.“ Das konnte sein langjähriger Kumpel gar nicht fassen. „Was?!“, rief Lombardi entsetzt. Der 47-Jährige wiederholte daraufhin: „Klar bin ich schon mal fremdgegangen.“

Lombardi stellte klar, dass er selbst noch nie einen Seitensprung hatte. „Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau“, betonte der Sänger. Für diese Haltung erhielt er Lob von Pocher: „Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast.“

Der Komiker zeigte sich außerdem selbstkritisch. „Das ist nichts, worauf man stolz sein kann“, räumte er ein. Er wolle seinen Fehler nicht schönreden. Pocher war bisher zweimal verheiratet: von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden und von 2019 bis 2024 mit Amira Aly. In beide Ehen sei er mit „bestem Gewissen“ gegangen. Auch während seiner Ehen sei er treu gewesen. Laut Pocher lohne sich Fremdgehen „einfach nicht“, wenn man wie er Kinder habe und in der Öffentlichkeit stehe. Der Podcaster ist fünffacher Vater. Mit Meyer-Wölden hat er eine Tochter und Zwillingssöhne, während aus der Ehe mit Aly zwei Söhne hervorgingen.