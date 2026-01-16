Stars Oliver Pocher: Sandy Meyer-Wölden steigt aus Podcast aus – Ersatz ist Pietro Lombardi

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 14:00 Uhr

Für Oliver Pocher beginnt ein neues Kapitel im Podcast-Kosmos. Sandy steigt aus, dafür steigt Pietro Lombardi ein.

Nach mehreren Jahren gemeinsamer Gespräche verabschiedet sich Alessandra Meyer-Wölden aus dem Format, das der Komiker ursprünglich mit seiner Ex Amira gestartet und nach der Trennung dann mit Sandy weitergeführt hatte. Damit endet eine eingespielte Konstellation – doch von Funkstille kann keine Rede sein. Pocher macht kurzerhand weiter und setzt dabei auf eine überraschende neue Stimme an seiner Seite.

Denn statt Sandy sitzt künftig Pietro Lombardi mit ihm am Mikrofon. Der Podcast trägt nun den Namen ‚Die Pochers! Frisch recycelt – Olli und Pietro‘. In der ersten Folge erklären beide offen, wie es zu dem Wechsel kam. Meyer-Wölden habe nach intensiven Reisen und vielen persönlichen Eindrücken gemerkt, dass sich der Podcast für sie nicht mehr richtig anfühle. Für Pocher, der seit Jahren zuverlässig jede Woche sendet, war klar: Aufhören kam für ihn nicht infrage.

Die Lösung fand der Comedian direkt im eigenen Haus. Pietro Lombardi, der seit einiger Zeit bei Pocher wohnt, wurde kurzerhand gefragt, ob er einspringen wolle. Für den Sänger kam die Anfrage überraschend. „Du hast geschrieben: Ruf mich an, es ist wichtig“, erinnert sich der Sänger im Gespräch. Zunächst rechnete er mit einem ganz anderen Anliegen, wie etwa einer Mieterhöhung. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, denn die öffentliche Aufmerksamkeit rund um Pocher ist groß. Am Ende überwog jedoch das Vertrauen in ihre Freundschaft.

Im neuen Podcast sprechen die beiden nun über ihren Alltag in der ungewöhnlichen Männer-WG, über Patchwork-Familien, Kinderzimmer-Diskussionen und nächtliche Anrufe aus dem Keller. Dabei wird schnell klar: Die Chemie stimmt, auch wenn der Ton ein anderer ist als zuvor.

Die enge Verbindung zwischen Pocher und Lombardi ist nicht neu. Schon nach Pietros Trennung von Laura Maria Rypa fand er bei seinem Freund ein Zuhause. Öffentlich betonte der Sänger damals, wie wichtig Pocher für ihn in dieser Phase gewesen sei. Auf Instagram sagte Pietro in einer Fragerunde zuvor: „100 Prozent. Oliver ist ein wahrer Freund. Egal in welcher Phase, er war immer da.“ Nun wird aus privater Unterstützung eine berufliche Zusammenarbeit – und für die Hörer beginnt eine neue Podcast-Ära mit einem frischen Duo.