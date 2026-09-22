Stars Oliver Pocher schenkt seinen Zwillingen zum 15. Geburtstag nichts

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2026, 18:00 Uhr

Der Comedian überrascht mit einer klaren Ansage: Er kauft seinen Zwillingssöhnen nichts zum Geburtstag.

Oliver Pochers Zwillingssöhne feiern ihren 15. Geburtstag – auf ein klassisches Geschenk ihres Vaters müssen sie in diesem Jahr allerdings verzichten.

Die beiden Jungs stammen aus seiner früheren Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden und verbringen ihren Geburtstag nach Pochers Angaben eher unspektakulär. Eine große Feier sei ebenfalls nicht geplant, da die Jugendlichen derzeit in der Schule seien. Der 48-Jährige setzt andere Prioritäten. „Ich bin keiner, der klassische Geschenke kauft“, erklärte er. Statt materieller Dinge seien für ihn gemeinsame Erlebnisse wichtiger.

In diesem Jahr war die Familie unter anderem in Ozeanien unterwegs. „Wir erleben Sachen. Wir waren dieses Jahr in Japan, in Australien. Das ist für mich wichtiger“, betonte Pocher. Gleichzeitig verwies er mit einem Augenzwinkern auf die Kosten, die ohnehin anfallen: „Ich schenke ihnen schon die Schulausbildung, die ist teuer genug.“ Auch über seinen Alltag als Vater von Teenagern sprach der TV-Star. Wenn es ums Bezahlen oder Fahrdienste gehe, sei er „der beste Papa der Welt“.

Ansonsten würden ihn seine Söhne allerdings kaum beachten, denn „die haben ja Handys.“ Sorgen bereitet Pocher vor allem die hohe Bildschirmzeit. Er versuche, diese im Blick zu behalten, räumte aber ein: „Ich kann sie nicht 24/7 überwachen.“ Letztlich müssten die Jugendlichen selbst lernen, mit ihren Freiheiten umzugehen.

Dass die Wünsche seiner Kinder durchaus kostspielig ausfallen können, hatte der fünffache Vater bereits Ende 2024 erzählt. In seinem Podcast berichtete er damals von den Weihnachts-Wunschlisten seiner Kinder. „Da ist sehr wenig unter 1000 Euro dabei“, erklärte er. Unter anderem hätten sich mehrere Kinder einen fahrbaren Scooter gewünscht, von denen Pocher zwei für jeweils 1.200 Euro bestellt habe. Auch aktuelle Marken-Smartphones standen demnach auf den Wunschlisten.