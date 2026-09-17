Stars Amira Aly: Kurz vor der Geburt fühlt sie sich ‚unfassbar unattraktiv‘

Amira Pocher attends the kinderTag Berlin Spet 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft und gesteht, dass sie "keine Ahnung" habe, was sie anziehen soll.

Amira Aly spricht offen über ihre Schwangerschaft und die damit verbundenen Veränderungen.

Kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes verriet die Moderatorin in ihrem Podcast ‚Amira + 1‘, dass ihr der Babybauch zu schaffen mache. In der aktuellen Folge beantwortete die 33-Jährige Fragen ihrer Hörer und sprach dabei auch über Kleidung während der Schwangerschaft. Zu Beginn habe sie sich vorgenommen, kein Geld für Umstandsmode auszugeben. Mittlerweile musste sie diesen Plan jedoch aufgeben, weil ihr viele ihrer bisherigen Sachen nicht mehr passten. „Ich habe gar keine Ahnung, was ich anziehen soll“, gestand Amira.

Besonders ihr gewachsener Taillenumfang stelle sie vor Probleme. „Jeans sind unbequem, Röcke stehen mir nicht, Kleider – da fühle ich mich wie eine Presswurst drin. Was ziehe ich an?“, klagte die Österreicherin. Am liebsten würde sie einfach ohne Kleidung herumlaufen. „Und dann denke ich mir, so gut sieht es auch wieder nicht aus, und da sind zu viele Leute im Haus“, gestand sie. Auch ihr Selbstbewusstsein habe darunter gelitten. „Man fühlt sich auch unfassbar unattraktiv. Unfassbar. Da kann der Partner noch so oft sagen, wie schön man ist. Du fühlst dich einfach nicht so schön“, enthüllte die Podcasterin.

Es ist Amiras erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Christian Düren. Aus ihrer vergangenen Ehe mit Oliver Pocher stammen zwei Söhne, die inzwischen fünf und sechs Jahre alt sind. Die Ex-‚Let’s Dance‘-Kandidatin sprach von einem „coolen Alter“, da die zwei inzwischen vieles selbstständig machen würden. Mit einem Baby ändert sich Amiras Alltag allerdings komplett. „Das fängt alles wieder bei Null an, jetzt hast du wieder jemanden, den du die ganze Zeit beobachten musst“, offenbarte sie. Glücklicherweise kann sie sich auf die Unterstützung ihres Lebensgefährten verlassen. „Man muss das ja nicht allein machen“, zeigte sich Amira erleichtert.