Stars Oliver Pocher: Trauer um Familienmitglied

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 14:00 Uhr

Der Comedian teilt auf Instagram seine Trauer um einen geliebten Menschen.

Oliver Pocher musste sich von einem geliebten Familienmitglied verabschieden.

So ernst und gefühlvoll erleben die Fans den Comedian selten: In einem emotionalen Instagram-Post offenbart der 46-Jährige, dass sein Onkel verstorben ist.

„Gestern fragte mich mein kleiner Sohn nach seiner Weihnachtsvorführung: ‚Papa, hast du geweint?‘ Kinder spüren, wenn es dir nicht gut geht“, erzählt der TV-Star. „Ich habe einige Minuten vorher die Nachricht des überraschenden Todes meines Onkels erfahren. Noch vor drei Wochen war er bei uns zu Hause und hat sich verabschiedet. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es ein Abschied für immer werden sollte.“

Der unerwartete Verlust hätte Pocher sehr nachdenklich gestimmt. „Es hat mir wieder einmal gezeigt, wie kurz und vergänglich unser Leben ist.“ Deshalb appelliert er an seine 1,6 Millionen Follower: „Gerade in dieser Weihnachtszeit, versucht das Leben mit euren Verwandten zu teilen und zu genießen. Es kann schneller vorbei sein, als uns lieb ist. Und eines bekommen wir in diesem Leben NIE zurück. Zeit.“

Zu dem Foto seines verstorbenen Onkels schrieb der Entertainer außerdem: „Mach es gut, lieber Karl. Wir hatten immer eine tolle Zeit miteinander und wir werden dich als Vater, Bruder, Onkel und vor allem als herzensguter Mensch vermissen.“