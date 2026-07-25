Stars Olivia Culpo verrät Geburtsplan für ihr zweites Baby

Christian McCaffrey and Olivia Culpo - February 2023 - Getty Images - Annual NFL Honors BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Die ehemalige Miss Universe hat bereits einen Kaiserschnitt-Termin.

Olivia Culpo wird ihr zweites Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen.

Die 34-Jährige und ihr Ehemann Christian McCaffrey, der Running Back der San Francisco 49ers, bereiten sich derzeit auf die Geburt ihres zweiten Kindes vor. Dabei versuchen sie jedoch, den Geburtstermin mit Christians Verpflichtungen zum Start der neuen Football-Saison in Einklang zu bringen. In einem neuen TikTok-Video erklärte Olivia, dass der Kaiserschnitt an einem Tag stattfinden werde, an dem der 30-Jährige einen „etwas entspannteren“ Terminplan habe.

Das Model erzählte den Fans: „Christian reist für die Saison ab. Das ist so traurig. Im Moment fühlt sich einfach alles überwältigend an. Der Plan ist, dass ich einen Kaiserschnitt bekomme, weil ich erst im Juli vergangenen Jahres einen Kaiserschnitt hatte. Deshalb kam eine vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt für mich nicht infrage.“ Der Eingriff falle auf einen Tag, an dem Christian frei habe, sodass er bei der Geburt dabei sein könne.

„Danach muss er direkt wieder zurück“, fügte Olivia hinzu. „Deshalb wird diese Geburt ganz anders sein als meine erste.“ Viele würden glauben, die Football-Saison beginne erst im September, wenn die Spiele starten. „Aber das stimmt eigentlich nicht. Sie beginnt schon Ende Juli mit dem Trainingslager und geht dann nahtlos in die Saison über“, erklärte die ehemalige Miss Universe.

Da ihr Mann nach der Geburt wieder zur Mannschaft zurückkehren muss, ist Olivia „dankbar“ für die Unterstützung, die sie von ihrem Umfeld erfährt. Schließlich werde sie sich gleichzeitig um das Neugeborene und ihre zwölf Monate alte Tochter Colette kümmern müssen.

Im vergangenen Jahr hatte die brünette Schönheit eingeräumt, zunächst befürchtet zu haben, dass ein Baby ihrer Karriere schaden könnte. Im Podcast ‚The Squeeze‘ erklärte sie: „Es verändert sich definitiv etwas. Ob man das möchte oder nicht – da ist plötzlich jemand, der körperlich komplett von dir abhängig ist. Ich werde das nicht beschönigen. Ja, das macht Angst.“