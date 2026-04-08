Musik Olivia Dean übertrifft langjährigen Radio-Rekord von Adele mit ‚Man I Need‘

Olivia Dean - Bridget Jones Mad About The Boy premiere 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 16:41 Uhr

Olivia Dean hat einen Rekord gebrochen, der zuletzt von Adele aufgestellt wurde.

Olivia Dean hat einen Meilenstein übertroffen, der zuletzt von Adele erreicht wurde.

Wie ‚Billboard‘ berichtet, ist Olivias Song ‚Man I Need‘ der erste Song einer Frau seit Adeles ‚Hello‘, der gleichzeitig Platz 1 in den Radiocharts für Pop, Adult Pop und Adult R’n’B erreicht hat. Im Jahr 2025 wurde Olivia außerdem zur einzigen weiblichen Solo-Künstlerin, die gleichzeitig vier Singles in den Top 10 der Official Charts UK hatte.

Die Neo-Soul-Popsängerin wurde zur ersten britischen Künstlerin seit Adele, die drei Top-10-Singles in ihrem Heimatland Großbritannien platzieren konnte. ‚Man I Need‘ wurde zudem der höchstplatzierte britische Song in den globalen Spotify-Charts in diesem Jahr.

Sie stellte anschließend einen weiteren Rekord auf – mit ‚Man I Need‘ (#2), ‚So Easy (To Fall in Love)‘ (#6), ‚Nice To Each Other‘ (#8) und ihrer Zusammenarbeit mit Sam Fender, ‚Rein Me In‘ (#10).

Olivia wurde zudem zur ersten britischen Solo-Künstlerin, die gleichzeitig eine Nummer-eins-Single und ein Nummer-eins-Album erreichte – mit ‚Man I Need‘ und ‚The Art of Loving‘ – seit Adele das gleiche im Jahr 2021 geschafft hat. Das Album erzielte außerdem die erfolgreichste Veröffentlichungswoche einer britischen Künstlerin seit Adeles Platte ’30‘.

Auf die Frage, wann Fans ihr drittes Studioalbum erwarten können, sagte Olivia, dass „jedes gute Album das Ergebnis von gelebtem Leben“ sei. In einem Interview mit ‚Harper’s Bazaar‘ im Jahr 2025 erklärte sie: „Ich habe meine eigene Arena-Tour vor mir – was verrückt ist! Ich freue mich darauf, da alles hineinzulegen und es für alle zu einem besonderen Erlebnis zu machen.“

Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass Fans noch ein wenig auf neues Material warten müssen, doch die Musikerin hat nicht vor, sich auf die faule Haut zu legen. Sie fügte hinzu: „Vielleicht gehe ich bald wieder ins Studio; es wäre schön, mich auszudrücken und neue Dinge zu machen. Und reisen! Ich würde gerne die Welt sehen, egal ob auf Tour oder nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erst einmal leben. Ich denke, jedes gute Album entsteht aus gelebtem Leben.“