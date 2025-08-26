Stars Olivia Jade Giannulli wird nach Jacob-Elordi-Trennung von Therapeut unterstützt

Olivia Jade - Cancer Benefit Gala - 2019 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 18:00 Uhr

Olivia Jade Giannulli wird von ihrem Therapeuten „unterstützt“, nachdem Berichte über ihre Trennung von Jacob Elordi laut geworden sind.

Die 25-jährige YouTube-Persönlichkeit soll sich im Sommer von dem Schauspieler getrennt haben. Nun hat sie gestanden, dass sie Hilfe bekommt, um mit den „großen Übergängen“ in ihrem Leben zurechtzukommen.

In einem neuen Video auf YouTube erklärte sie: „Ich glaube, der Sommer wird oft als diese unbeschwerte, perfekte Zeit dargestellt, und ich bin hier, um euch daran zu erinnern, dass es völlig normal ist, wenn ihr euch ein bisschen daneben oder nervös fühlt während großer Veränderungen oder saisonaler Übergänge oder was auch immer es sein mag.“ Sie verriet auch, wie sie selbst damit umgeht. „[Ich nutze] Therapie, um viele Nerven und unangenehme Veränderungen zu bewältigen … [und] um viele Situationen im Leben zu navigieren.“ Sie fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass mein Therapeut mich in dieser Lebensphase mit Veränderungen sehr unterstützt hat, und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Ventil habe und jemanden zum Reden … [Er hat mir geholfen,] die Dinge in einem anderen Licht zu sehen.“

Olivia war seit 2021 mit dem ‚Euphoria‘-Star liiert – mit Unterbrechungen. Zuletzt hieß es jedoch, sie hätten ihre Beziehung beendet. Ein Insider sagte ‚Us Weekly‘: „Diesen Sommer lief es zwischen ihnen nicht gut. Olivia zog nach Paris, um Abstand zu gewinnen und einen Neuanfang zu haben. Sie brauchte eine Veränderung der Umgebung.“ Jacob hingegen habe sich sehr auf die Arbeit konzentriert und sei viel unterwegs gewesen, sodass die Distanz ihre Beziehung belastet habe. „Beide haben das Gespräch gesucht und zugestimmt, dass es nicht funktioniert. Sie haben momentan kaum Kontakt und lassen die Dinge abkühlen. Beide sind sehr beschäftigt mit ihrem eigenen Leben.“