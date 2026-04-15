Stars Barbie Ferreira über ‚Euphoria‘-Ausstieg: ‚Wäre nicht weitergekommen‘

Barbie Ferreira Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 18:00 Uhr

Barbie Ferreira wäre bei Euphoria 'nicht weitergekommen', deswegen ist sie über ihren Ausstieg nicht sauer.

Barbie Ferreira wäre bei Euphoria „nicht weitergekommen“.

Die 29-jährige Schauspielerin spielte von 2019 bis 2022 die Rolle der Kat Hernandez in der erfolgreichen HBO-Serie, war letztlich jedoch zufrieden damit, die Show zu verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Während eines Auftritts im Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ sagte Barbie: „Es war nicht dramatisch. Es ging einfach nicht weiter.“ Ihre Figur wurde im Verlauf der Serie zunehmend in den Hintergrund gedrängt, und die Schauspielerin blickt nun optimistisch in die Zukunft. Sie sagte: „Ich muss nicht in der größten TV-Serie der Welt sein, wenn ich dabei nicht wirklich schauspielere. Ich würde lieber in einem Indie-Film mitspielen, in dem ich mich entfalten und kreativ gefordert werden kann.“

Barbie möchte ihren eigenen Ambitionen in der Unterhaltungsbranche folgen und erklärte weiter, dass sie an sich als Schauspielerin glaube, und möchte, dass ihre Karriere „ein bisschen anders aussieht“ als das, was sie bisher erlebt habe: „Es ist okay, wenn es nicht die große Hit-Serie ist. Das habe ich gemacht. Jetzt will ich mein eigenes Ding machen.“

Außerdem verriet Barbie zuvor, dass Schauspielerei schon immer ihr Kindheitstraum war. Die Schauspielerin wusste schon früh, dass sie ein Star werden wollte; sie verriet gegenüber ‚People‘: „Ich wusste schon sehr früh, was ich wollte. Ich bin in keiner Hollywood-Familie aufgewachsen oder so, also hatte ich für mich einfach keinen Plan B. Ich bin jemand, der Dinge anpackt – wenn ich etwas will, gebe ich alles, um es möglich zu machen, und mache einfach weiter.“

Barbie ist aber trotzdem entschlossen, bescheiden zu bleiben, und möchte weiterhin von ihren Co-Stars lernen. Die Schauspielerin, die neben Zendaya, Jacob Elordi, Maude Apatow und Sydney Sweeney in ‚Euphoria‘ zu sehen war, sagte: „Ich glaube, Selbstvertrauen bedeutet vor allem, meinen eigenen Wert zu kennen und an mich zu glauben – was immer schwierig ist. Jeden Tag lerne ich etwas Neues über mich und mein Handwerk, und auch mit zunehmendem Alter passieren Dinge.“