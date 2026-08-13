Stars Olivia Munn lobt ‚unglaubliche‘ Krebs-Community und kündigt neue Social-Media-Serie an

Olivia Munn - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 14:00 Uhr

Olivia Munn lobt 'unglaubliche' Krebs-Community und kündigt neue Social-Media-Serie an.

Olivia Munn hat die Frauen, die sie während ihrer Brustkrebserkrankung kennengelernt hat, als „unglaublich, großzügig und unterstützend“ beschrieben.

Die 46-jährige Schauspielerin erhielt im April 2023 die Diagnose einer aggressiven Luminal-B-Brustkrebserkrankung in beiden Brüsten. Es folgte unter anderem eine beidseitige Brustamputation sowie mehrere weitere Operationen. Im März 2024 machte Munn ihre Erkrankung öffentlich und berichtet seitdem regelmäßig in den sozialen Netzwerken über ihren Weg. Mit einem neuen Video, das sie am Mittwoch (12. August) veröffentlichte, gab sie nun einen weiteren Einblick. Dabei sprach sie über die Gemeinschaft von Frauen, die selbst an Krebs erkrankt sind oder die Krankheit bereits durchgestanden haben. Munn bezeichnete sie als „den schlimmsten Club mit den besten Mitgliedern“. „Die Verbundenheit mit den Frauen, die denselben Kampf geführt haben oder ihn gerade führen, ist unglaublich. Sie sind die großzügigsten und unterstützendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe“, sagte sie.

Ihre eigenen Erfahrungen haben Munn nun dazu bewegt, eine neue Social-Media-Serie ins Leben zu rufen. Darin möchte sie noch ausführlicher über ihre Krebserkrankung sprechen und auch offene Gespräche aufgreifen, die ihr selbst bei der Verarbeitung geholfen haben. Auf die Frage, wie es ihr aktuell gehe, antwortete sie: „Heute geht es mir wirklich gut. Die meisten Menschen, die irgendeine Form von Krebs durchmachen, können dir sagen, dass jeder Tag anders ist.“ Weiter erklärte die Schauspielerin, dass sich ihre Stimmung und ihr Empfinden jederzeit verändern könnten: „Manchmal hat man das Gefühl, dass es endlich bergauf geht. Und dann gibt es wieder Momente, in denen man denkt: ‚Oh mein Gott, das ist so schwierig. Warum ist das immer noch so schwer?'“

Munn hofft, dass ihre Offenheit auch anderen Betroffenen helfen kann. Gerade zu Beginn ihrer eigenen Erkrankung habe sie sich verloren gefühlt. Erst als sie online auf die große Unterstützung durch andere Menschen aufmerksam geworden sei, habe sie wieder mehr Hoffnung geschöpft. „Es hat mir ein kleines bisschen mehr Hoffnung gegeben, dass alles gut werden würde“, erklärte sie. Munn, die mit ihrem Partner John Mulaney zwei Kinder hat, forderte ihre Follower außerdem dazu auf, Fragen in den Kommentaren zu stellen. Sie habe bereits über viele Stationen ihrer Behandlung öffentlich gesprochen, bekomme aber weiterhin zahlreiche Fragen. „Ich hoffe, dass diese Serie auf meiner Seite jedem helfen kann, der selbst gerade so etwas durchmacht – und auch Menschen, die jemanden kennen, der davon betroffen ist“, sagte die Schauspielerin.